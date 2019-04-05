Что происходит? В Эстонии бешено скупают акции Swedbank

После подозрений в масштабном отмывании денег акции Swedbank за пару недель потеряли четверть своей ценности. Этим тут же воспользовались инвесторы из Эстонии, пишет Äripäev.
Маклер отдела SEB Markets Керт Коппель сообщил, что начиная с середины прошлой недели интерес к акциям Swedbank резко подскочил.
«Количество и объем сделок увеличилось более чем в сто раз», - сказал Коппель.
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Акции Swedbank обвалились в прошлую пятницу, когда cтоимость акции Swedbank упала до уровня 130,6 шведских крон, а это означает, что в сравнении с периодом, который предшествовал скандалу с отмыванием денег, ценность банка уменьшилась на 38 процентов, то есть на 8,7 миллиардов евро.
Падение ускорилось после увольнения исполнительного директора банка Бригитте Боннесен.
Сегодня после полудня акция Swedbank продавалась по цене 146,75 шведских крон.