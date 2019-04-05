Что происходит? В Эстонии бешено скупают акции Swedbank

«Количество и объем сделок увеличилось более чем в сто раз», - сказал Коппель.

Акции Swedbank обвалились в прошлую пятницу, когда cтоимость акции Swedbank упала до уровня 130,6 шведских крон, а это означает, что в сравнении с периодом, который предшествовал скандалу с отмыванием денег, ценность банка уменьшилась на 38 процентов, то есть на 8,7 миллиардов евро.