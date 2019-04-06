Умер предшественник Путина на посту директора ФСБ

Ковалев возглавлял ФСБ с 1996 по 1998 годы, после него директором этой спецслужбы стал Владимир Путин. На пост главы ФСБ Ковалев заступил между первым и вторым туром президентских выборов в России 1996 года, сменив Михаила Барсукова, которого тогдашний президент РФ Борис Ельцин отправил в отставку из-за конфликта с руководителем его избирательного штаба Анатолием Чубайсом.

Дело о покушении на Березовского

В ноябре 1998 года олигарх и замсекретаря Совбеза России Борис Березовский обвинил Николая Ковалева в том, что тот не провел объективного разбирательства предполагаемого покушения на него. Позднее сотрудники ФСБ, среди которых был подполковник Александр Литвиненко, на специальной пресс-конференции заявили, что руководство Управления по разработке и пресечению деятельности преступных объединений ФСБ приказало им убить Березовского. Они утверждали, что злоупотребления в работе спецслужбы начались с приходом Ковалева на пост директора.

Сам Ковалев заявил, что по его приказу в ФСБ провели служебное расследование, но доказательств подготовки покушения на Березовского не нашли. Со своей стороны Владимир Путин сказал, что никаких нарушений в работе ФСБ не было выявлено.