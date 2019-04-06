В полном объеме: смотрите, что обещает коалиция центристов, "Отечества" и EKRE

Как уточняет Rus.err, по словам Юри Ратаса, будущее правительство не планирует ни одного повышения налогов, наоборот, будет искать возможности снижения акцизов, важной целью, по словам Ратаса, тройственный союз считает повышение пенсий. Сохранится возможность бесплатного пользования общественным транспортом, жителей Эстонии будут больше вовлекать в процесс принятия решений, уменьшится бюрократия, укрепится солидарное здравоохранение, больше усилий будут прилагать для изучения эстонского языка, причем при Рийгикогу будет создана комиссия по проблемам обучения эстонскому языку. Достигнуты также разного рода соглашения, которые упростят получение эстонского гражданства для жителей Эстонии. Подчеркивалось, что развивать надо солидарное, терпимое и безопасное общество, в котором нет места проявлениям национальной нетерпимости, антисемитизма и раскалывающей общество риторике.

Языковая политика

Намечающаяся коалиция Центристской партии, Isamaa и EKRE в проекте соглашения заверяет, что принципы предоставления гражданства и основы языковой политики в Эстонии останутся прежними, вместе с тем, политики обещают, среди прочего, поиск быстрого решения вопроса гражданства для проживающих в Абхазии эстонцев.

«Если лицо, принесшее Эстонской республике клятву лояльности, совершит преступление или государственную измену, то решением суда у него эстонское гражданство будет отобрано. Коалиция не узаконит двойное гражданство в Эстонии. Мы сохраняем принцип упрощенного предоставления эстонского гражданства лицам с инвалидностью. Ни у кого нельзя отобрать эстонское гражданство, полученное по рождению», - отмечается в проекте коалиционного соглашения.

Намечаемая коалиция предлагает для всех желающих получить эстонское гражданство по окончании основной школы сдать государственный уровневый экзамен по обществоведению, который будет приравнен к экзамену на получение гражданства. В дополнение к нему проводится выпускной экзамен по эстонскому языку, в том числе, по эстонскому как второму языку. Если оба экзамена сданы успешно, при условии выполнения соответствующих положений закона ходатайствовать об эстонском гражданстве.

«Предлагаем ходатайствующим о гражданстве бесплатные курсы эстонского языка и оплаченный государством отпуск по изучению эстонского языка», - отмечается в проекте коалиционного соглашения.

Постоянным жителям Эстонии, до сего времени не имеющим определенного гражданства и живущим в стране по состоянию на 20 августа 1991 года, а также несовершеннолетним потомкам граждан третьих стран, которые родились на территории Эстонии и являются постоянными жителями Эстонии, новая коалиция предоставляет возможность стать гражданами на основании ходатайства о натурализации, при условии, что родители (или родитель) ребенка, либо сам достигший совершеннолетия молодой человек подадут ходатайство об освобождении от гражданства третьего государства. «К 1 января 2020 года мы примем соответствующие поправки к законодательству», - обещают члены планируемой коалиции.

Мост между материком и Сааремаа

Создаваемый Центристской партией, Isamaa и EKRE коалиционный союз собирается инициировать государственную специальную планировку моста между материком и островом Сааремаа (Муху), заявил в субботу на собрании совета партии ее лидер Юри Ратас.

«Важным соглашением мы поддерживаем инициативу государственной специальной планировки возможностей построить мост между материком и островом Сааремаа», - заявил Ратас.

Он подчеркнул, что новая коалиция вместе с тем проведет опрос мнения жителей Эстонии по этому вопросу, как среди островитян, так и населения материковой части.

По словам лидера центристов, создаваемая коалиция в принципе готова при необходимости привлечь кредиты для реализации крупных инфраструктурных проектов.