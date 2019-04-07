Осиновский: в новом правительстве может оказаться непропорционально мало женщин

"Backwards, comrades! В уходящем правительстве соотношение женщин и мужчин составляло 5/15, то есть треть министров были женщины. В новом правительстве женщинам оставлено всего два места», - написал Осиновский в социальных сетях.

«Это в более широком плане отражает видение нового правительства роли женщин в обществе. А именно — в коалиционном соглашении ни разу не встречаются слова «гендерное равноправие», «гендерное равновесие», «противостояние насилию против женщин», «права женщин» и даже «разрыв в зарплатах мужчин и женщин» (крупнейший в ЕС), - отмечает Осиновский. - Женщин в этом документе упоминают только один раз, в предложении записать в Конституции определение брака как союза мужчины и женщины».