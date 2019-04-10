Сарай на колесах: это невероятное здание задумали полвека назад, но сумели построить только сейчас
Архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro, известное, в частности, проектом парка «Зарядье» в Москве, и компания Rockwell Group построили в западной части Манхэттена, в районе Хадсон-Ярдс, культурный центр The Shed (в переводе — «сарай, ангар, депо»). Со временем The Shed станет естественным центром современной застройки Хадсон-Ярдс, где будет возводиться новое жилье, коммерческие здания и инфраструктурные сооружения, передает Lenta.ru.
В мультифункциональном каркасном сооружении-трансформере из стали с выдвижной застекленной частью планируется проводить выставки, концерты, фестивали. Это будет открытое культурное пространство, в котором художники разных направлений смогут устраивать не только экспозиции, но и перформансы в реальном времени. Площади выдвижной части помещения — более 18 тысяч квадратных метров — достаточно для любого, даже самого многолюдного мероприятия. Предполагается, что в выдвижном павильоне, в числе прочего, станут устраивать показы New York Fashion Week.
Прообраз сооружения, возведенного Diller Scofidio + Renfro и Rockwell Group, — нереализованный, но широко известный в архитектурных кругах проект британца Седрика Прайса Fun Palace («Дворец Развлечений»), который зодчий разрабатывал в 1961-1966 годах, когда для его воплощения еще не было технических возможностей. Прайс вообще был очень смелым визионером, мечтавшим раздвинуть границы архитектуры в самом буквальном смысле — сделать недвижимость движимой, гибкой, легко трансформируемой под разные задачи.
То, что было невозможно полвека назад, реализовали в наши дни. Разумеется, это обошлось недешево. Деньги на возведение The Shed — около 45 миллионов долларов — пожертвовал предприниматель Фрэнк Маккорт-младший. В его честь выдвижной павильон The Shed назван «Маккорт».
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