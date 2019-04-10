История столетия Эстонии в архитектуре и строительстве

Мы закончили публикацию материалов выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017», а также одноименной книги. В течение более чем ста дней статьи о выставке на портале Rus.Postimees прочли несколько тысяч человек.
В день открытия выставки там не хватало только одного объекта – знакового здания 2018 года. Для этого было решено провести голосование среди посетителей, и выяснилось, что самым популярным строением 2018 года пока стал построенный недавно комплекс зданий Эстонской художественной академии. За него проголосовали 162 человека.
Буквально на один голоc отстал от EKA Центр Арво Пярта, а за Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяги было отдано 148 голосов.
Сегодня мы заканчиваем публикацию серии материалов «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» и надеемся, что в Эстонии появится еще много современных и прекрасных зданий и сооружений.