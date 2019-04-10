История столетия Эстонии в архитектуре и строительстве

В день открытия выставки там не хватало только одного объекта – знакового здания 2018 года. Для этого было решено провести голосование среди посетителей, и выяснилось, что самым популярным строением 2018 года пока стал построенный недавно комплекс зданий Эстонской художественной академии. За него проголосовали 162 человека.