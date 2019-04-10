Ср, 10.04.2019
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Фото: выставлен на продажу живописный хутор на берегу озера

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ФОТО: KV.EE

Привлекательный хуторской комплекс в Вильяндимаа, около озера Выртсъярв ждет своего нового хозяина, рассказывает портал Kodustiil

Хуторской комплекс, общей площадью 301,9 квадратных метров состоит из большого жилого дома, двух маленьких летних домиков, надворных построек и насосной станции. 

ФОТО: KV.EE

Строения находятся на трех участках земли и продаются в одном пакете. При строительстве и внутренней отделке строений использовались исторические элементы. 

ФОТО: KV.EE

К красивом и ухоженном главном здании на первом этаже - открытое помещение с кухней, спальня, баня и техническое помещение. На втором - одно жилое пространство. Оставшуюся часть второго этажа можно использовать по собственному желанию. 

ФОТО: KV.EE

Маленькие летние домики дачного типа построены в 2008 и во 2009 годах. На первом этаже кухня-гостиная и баня с душевой. На втором этаже - спальня. Домики сданы в аренду. 

ФОТО: KV.EE

Расположение хутора очень удобное: много зелени, шоссе с активным движением находится поодаль, зато озеро Выртсъярв совсем рядом. 

Подробности можно найти на портале недвижимости KV.EE

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