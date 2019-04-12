Фото: в Торонто выставили на продажу квартиру, в которой жил Хемингуэй

Как пишет Toronto Star (в этом издании Хемингуэй проработал несколько лет), квартира с гостиной и двумя спальнями общей площадью 120 квадратных метра расположена на последнем этаже четырехэтажного дома, которое впоследствии было названо в честь Хемингуэя. Стоимость квартиры составляет 730 тыс. долларов. Нынешняя владелица по имени Лора Димитри приобрела квартиру в сентябре 2017 года за 511 тыс. долларов.

ФОТО: скриншот с cайта Toronto Star

Отметим, что Эрнест Хемингуэй прожил в этой квартире с женой Элизабет Хэдли Ричардсон и новорожденным сыном Джоном с октября 1923 по январь 1924 года, после чего семья вернулась Париж. Почти век назад аренда квартиры обошлась писателю в 85 долларов в месяц.