Фото: в Торонто выставили на продажу квартиру, в которой жил Хемингуэй

В канадском городе Торонто на продажу выставили квартиру, в которой в 1923-24 годах жил будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй, передает Realty.newsru.com.
Как пишет Toronto Star (в этом издании Хемингуэй проработал несколько лет), квартира с гостиной и двумя спальнями общей площадью 120 квадратных метра расположена на последнем этаже четырехэтажного дома, которое впоследствии было названо в честь Хемингуэя. Стоимость квартиры составляет 730 тыс. долларов. Нынешняя владелица по имени Лора Димитри приобрела квартиру в сентябре 2017 года за 511 тыс. долларов.
Отметим, что Эрнест Хемингуэй прожил в этой квартире с женой Элизабет Хэдли Ричардсон и новорожденным сыном Джоном с октября 1923 по январь 1924 года, после чего семья вернулась Париж. Почти век назад аренда квартиры обошлась писателю в 85 долларов в месяц.
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