На следующей неделе Михаил Кылварт утвердит новый состав горуправы

В состав Таллиннской горуправы входят мэр и семь его заместителей, курирующие различные сферы жизни города, а избранный в четверг мэром Михаил Кылварт дает понять, что персональный состав городского правительства изменится, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"На данный момент я веду переговоры со всеми членами правительства, нынешнего правительства. Это будет индивидуальный подход к каждому вице-мэру и каждому месту. Безусловно, в команде должны быть люди с опытом работы в городской системе, которые тем самым гарантируют определенную стабильность, но нужно приглашать и новых людей с новыми идеями для того, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт.

По словам Кылварта, все вице-мэры будут утверждены на своих местах в следующий четверг на заседании Таллиннского городского собрания, в том числе и новый человек, который должен будет придти в систему.