На следующей неделе Михаил Кылварт утвердит новый состав горуправы

Новый мэр Таллинна Михаил Кылварт намерен сформировать свою команду за несколько дней, поэтому новый состав городской управы выяснится к предстоящему четвергу.
В состав Таллиннской горуправы входят мэр и семь его заместителей, курирующие различные сферы жизни города, а избранный в четверг мэром Михаил Кылварт дает понять, что персональный состав городского правительства изменится, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"На данный момент я веду переговоры со всеми членами правительства, нынешнего правительства. Это будет индивидуальный подход к каждому вице-мэру и каждому месту. Безусловно, в команде должны быть люди с опытом работы в городской системе, которые тем самым гарантируют определенную стабильность, но нужно приглашать и новых людей с новыми идеями для того, чтобы двигаться вперед", - подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт.
По словам Кылварта, все вице-мэры будут утверждены на своих местах в следующий четверг на заседании Таллиннского городского собрания, в том числе и новый человек, который должен будет придти в систему.
Кроме того, новому мэру предстоит подыскать и новых людей на освободившиеся вследствие парламентских выборов должности старейшин трех частей города - Ласнамяе, Пыхья-Таллинна и Хааберсти.