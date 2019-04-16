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  • Научная разработка под руководством Эстонии получила высокую оценку в НАТО

Научная разработка под руководством Эстонии получила высокую оценку в НАТО

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01.aug.2014,Lääne-Virumaa,Tapa,Eesti Kirde Kaitseringkond Tapal, 1. jalaväebrigaadi staap Fotol:Eesti, Euroopa liit, Nato lipp

ФОТО: Meelis Meilbaum (Virumaa Teataja)

Эксперты научно-технологической панели НАТО объявили о присуждении награды за научные достижения международной рабочей группе SAS-131, которую возглавляли эстонские специалисты.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Сил обороны Эстонии отметив, что рабочая группа с участием представителей восьми стран-союзниц по НАТО анализировала пути и возможности повышения атакующего потенциала малых стран, а также разработала соответствующее методическое пособие по анализу и планированию.

«Рабочая группа НАТО SAS-131 разработала для альянса методику по применению малым государством мер сдерживания в отношении превосходящего размерами и вооружением противника, - рассказала председатель панели Ана Баррос. - Разработанная методика позволяет силам обороны малой страны при долгосрочном планировании лучше определять силовые уровни, находить необходимые для них ресурсы».

В состав группы специалистов входили представители Великобритании, Норвегии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Руководил рабочей группой заведующий отделом управления ресурсами Академии Сил обороны Эстонии Яан Муруметс.

Отчет рабочей группы „Threshold Concepts for and by Smaller Forces“ опубликован на сайте научно-технологической панели НАТО ScienceConnect и будет также издан в бумажном варианте.

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