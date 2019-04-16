Президент может не утвердить часть министров в должностях?

Шаги и высказывания президента Керсти Кальюлайд последнего времени четко указывают на то, что она не планирует так просто утверждать в должностях министров правительства Центристской партии, «Отечества» и EKRE, хотя, по закону, она вроде как и не может вмешиваться в выбор премьер-министра. Но в политических кругах муссируются слухи о том, что Кальюлайд может предпринять невероятный шаг и попытается испытать на прочность некоторые спорные моменты в Конституции.

В данном на прошлой неделе ERR интервью, Кальюлайд сказала, что планирует одновременно пригласить к себе всех кандидатов в министры создаваемого Юри Ратасом правительства, планы которых она или не понимает, или ничего о них не знает: «Я же сегодня еще не знаю, являются ли высказанные слова и мысли тем, с чем эти люди идут в министерства».

Понятно, что Кальюлайд намекает как на разные крепкие высказывания руководства EKRE, так и, например, на скандальное сообщение кандидата на пост министра сельской жизни Марта Ярвика в социальных сетях, согласно которому Эстонией управляют «скрытые евреи и сионисты».

У президента есть три дня, чтобы утвердить в должности представленных Юри Ратасом министров. Часть именно этого времени Кальюлайд планирует потратить на общение с некоторыми кандидатами. А что будет, если кандидаты в министры не смогут убедить президента в том, что в дальнейшем они будут себя вести не так, как прежде?

Конституция не позволяет президенту участвовать в формировании правительства, поэтому у него вроде как и нет возможности отказать в утверждении кого-то из министров. Но возникает вопрос: если президент не может ничего обдумать или решить в плане министров, то зачем вообще нужны эти три дня?

Тут может крыться и ответ на вопрос, так все же у президента есть какое-то пространство для маневров в переговорах о личностях министров, если он чувствует, что что-то можно трактовать как угрозу для конституционного порядка.

Что Кальюлайд могла бы сделать? Кандидат в премьер-министры сделает президенту предложение назначить на должности желаемый им состав правительства. После этого президент составит свое особое решение, которое состоит из списка утверждаемых министров. А если в решении президента, например, окажется на два или три министра меньше, чем было в предложении премьера? То есть – Кальюлайд может утвердить в должности лишь часть предложенных Ратасом министров.

Что будет в случае такого сценария, пока не знает никто, поскольку никогда раньше такого не происходило. Нет прецедентов. Нельзя, по мнению специалистов в области права, это сравнивать и с противостоянием президента Леннарта Мери во время утверждения так называемого ремонта правительства Марта Лаара.

С одной стороны, такой шаг помог бы четче обозначить конституционные границы и проветсти конкретные споры, поскольку такой шаг, вероятнее всего, закончился бы в Государственном суде. С другой стороны, Кальюлайд создала бы конституционный кризис и ситуацию, при которой напряжение в обществе увеличилось бы еще больше.

Присяжный адвокат и бывший канцлер юстиции Аллар Йыкс считает, что поскольку в парламентской республике президент не участвует в формировании правительства, у него в любом случае нет права отклонить кандидатуру на пост министра, например, исходя из политических убеждений.

Йыкс припомнил, что хотя закон не устанавливает требований к кандидату на пост министра, это не означает, что у президента вообще нет права на обдумывание при утверждении его в должности. Исходя из присяги, он может не утвердить в должности человека, который, например, не является гражданином Эстонии, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор, или который представляет угрозу для безопасности Эстонии.

А если Кальюлайд утвердит лишь часть представленного Ратасом списка? «Естественно, такой ситуации ни закон, ни Конституция не регулируют, - признал Йыкс. - В принципе есть две возможности: премьер-министр придет с новым списком, или уйдет с половинчатым старым».