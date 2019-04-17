Во вторник в пожарах в Таллинне и Харьюмаа пострадали два человека.
В 15.29 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме на Пальяссааре-теэ в Таллинне. Пострадавшего 50-летнего мужчину доставили в больницу. Вспыхнувший от отопительного камина пожар ликвидировали к 16.42. В 17.41 поступило сообщение, что здание вновь загорелось. Спасатели потушили пожар к 19.18, сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.
В 20.03 поступило сообщение о пожаре на Ийрисе-теэ в деревне Вити волости Харку Харьюского уезда, где загорелись жилой дом и пристроенный к нему сарай. Получивший ожоговые травмы 61-летний мужчина был доставлен в больницу. Пожар ликвидировали к 22.31.
Пожар предположительно вспыхнул в бане. Точные обстоятельства выяснит расследование.