Банк Эстонии: кредиты могут подорожать из-за скандалов с отмыванием денег

Финансовое положение банковского сектора Эстонии остается хорошим при небольшом уровне рисков, однако понесенный скандинавскими банками репутационный ущерб из-за скандалов с отмыванием денег может привести к росту ставок на кредиты и ужесточению требований к их получению в Эстонии.
Об этом говорится в опубликованном 17 апреля обзоре финансовой стабильности Банка Эстонии.
В обзоре отмечается, что скандалы с отмыванием денег в нескольких скандинавских финансовых учреждениях могут привести к ужесточению условий кредитования для этих учреждений, а поскольку они доминируют в банковском секторе Эстонии, это может косвенно отразиться и на условиях выдачи кредитов физическим лицам и предприятиям в самой Эстонии, пишет rus.err.ee.
Тем не менее, пока эти скандалы не оказали существенного влияния на Эстонию, в том числе благодаря тому, что банки здесь в основном финансируют свои операции за счет местных депозитов.