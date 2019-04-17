Банк Эстонии: кредиты могут подорожать из-за скандалов с отмыванием денег

Об этом говорится в опубликованном 17 апреля обзоре финансовой стабильности Банка Эстонии.

В обзоре отмечается, что скандалы с отмыванием денег в нескольких скандинавских финансовых учреждениях могут привести к ужесточению условий кредитования для этих учреждений, а поскольку они доминируют в банковском секторе Эстонии, это может косвенно отразиться и на условиях выдачи кредитов физическим лицам и предприятиям в самой Эстонии, пишет rus.err.ee.