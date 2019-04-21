Фото: к Зеленскому приехала полиция

Полицейский спросил Зеленского, почему он продемонстрировал свой бюллетень. Кандидат объяснил, что журналисты попросили показать бюллетень, перед тем как он его бросил в урну для голосований, передает Korrespondent.

ФОТО: GENYA SAVILOV / AFP

"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.

После этого представитель полиции сказал, что должны составить админпротокол.

Зеленский ответил: "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон".

В штабе прокомментировали, что вместе с Зеленским находится спикер его избирательного штаба Дмитрий Разумков и юристы и после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.