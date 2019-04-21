Фото: к Зеленскому приехала полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского приехали представители полиции и составили акт правонарушения относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования.
Полицейский спросил Зеленского, почему он продемонстрировал свой бюллетень. Кандидат объяснил, что журналисты попросили показать бюллетень, перед тем как он его бросил в урну для голосований, передает Korrespondent.
"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.
После этого представитель полиции сказал, что должны составить админпротокол.
Зеленский ответил: "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон".
В штабе прокомментировали, что вместе с Зеленским находится спикер его избирательного штаба Дмитрий Разумков и юристы и после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский продемонстрировал на избирательном участке свой бюллетень с результатом волеизъявления. На фото видно, что он проголосовал сам за себя. Отметим, часть 1 статьи 7 Закона "О выборах президента Украины" запрещает фотографирования и видеофиксацию в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования. Закон также запрещает демонстрацию избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, поскольку это является нарушением тайны голосования.