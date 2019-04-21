Вс, 21.04.2019
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  • Галерея: в поддержку ветеранов в Таллинне пробежали сотни человек, в том числе Керсти Кальюлайд

Галерея: в поддержку ветеранов в Таллинне пробежали сотни человек, в том числе Керсти Кальюлайд

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В Таллинне в воскресенье прошел благотворительный забег Sinilillejooks в поддержку ветеранов Сил обороны и Кайтселийта, а также их семей, передает Rus.ERR.

Самым быстрым на дистанции оказался Марк Абнер, который пробежал 3,2 км с результатом 09:37. Среди женщин лучшее время показала Лаура Маазик (11:34).

По сообщению организаторов, в мероприятии приняли участие около 700 человек, в том числе примерно 100 детей, а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая перед началом забега в парке Кадриорга обратилась к его участникам с приветственным словом.

Благотворительная кампания ценит здоровый образ жизни и призывает всех жителей Эстонии больше двигаться и через спорт отдать дань уважения мужчинам и женщинам, которые отстаивали безопасность страны в международных военных операциях.

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