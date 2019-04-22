Президент в понедельник и вторник встретится с кандидатами в министры

В понедельник глава государства встретится с кандидатом в министры по делам народонаселения Рийной Солман, кандидатом в министры сельской жизни Мартом Ярвиком, кандидатом в министры окружающей среды Рене Кокком и кандидатом в министры внешней торговли и инфотехнологий Мартом Куузиком, сообщила канцелярия президента.