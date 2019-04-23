Эксперт: пик продаж недвижимости переместится на лето

Еще несколько лет назад лето было традиционно самым тихим сезоном в плане купли-продажи недвижимости как на местном, так и на международных рынках. Основное количество сделок совершалось весной или осенью, зима также была относительно стабильной. Однако последнее исследование Google свидетельствует, что в настоящее время пик активности продаж недвижимости приходится на летний период, а именно на июль и август. Присматривать вариант для покупки жилья клиенты начинают приблизительно за полгода, в январе-марте.

По словам эксперта рынка недвижимости, члена правления эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ Артема Уманца, эту тенденцию подтверждают и внутренние исследования их компании. «Почему пик активности на рынке недвижимости теперь приходится на лето? Во-первых, застройщики активно предлагают квадратные метры со скидками после весеннего затишья. Некоторые застройщики также сдают новые дома именно к началу лета и в то же время начинают строительство новых домов.