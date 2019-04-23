Эксперт: пик продаж недвижимости переместится на лето

За последние десять лет пик активности на рынке недвижимости сместился с весенне-осеннего периода на летний сезон: одно из последних проведенных с помощью Google исследований показывает, что теперь люди чаще всего покупают недвижимость в период с июля по сентябрь, сообщает RIA.com Marketplaces OÜ.
Еще несколько лет назад лето было традиционно самым тихим сезоном в плане купли-продажи недвижимости как на местном, так и на международных рынках. Основное количество сделок совершалось весной или осенью, зима также была относительно стабильной. Однако последнее исследование Google свидетельствует, что в настоящее время пик активности продаж недвижимости приходится на летний период, а именно на июль и август. Присматривать вариант для покупки жилья клиенты начинают приблизительно за полгода, в январе-марте.
По словам эксперта рынка недвижимости, члена правления эстонской компании RIA.com Marketplaces OÜ Артема Уманца, эту тенденцию подтверждают и внутренние исследования их компании. «Почему пик активности на рынке недвижимости теперь приходится на лето? Во-первых, застройщики активно предлагают квадратные метры со скидками после весеннего затишья. Некоторые застройщики также сдают новые дома именно к началу лета и в то же время начинают строительство новых домов.
Во-вторых, ответы участников опроса показывают, что люди сами разделили продажи на сезонные циклы: на летне-осенний и на зимне-весенний. И, в-третьих, людям проще переезжать и делать ремонты именно в теплую пору», - прокомментировал Уманец и добавил, что и пик аренды квартир тоже приходится на лето.