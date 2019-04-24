Таллиннские чиновники боятся большой чистки Кылварта

Запланированная реорганизация городской управы заставила некоторых чиновников заволноваться о своей судьбе. В то же время, в коридорах мэрии жалуются, что мэр Таллинна Михаил Кылварт ходит по дому с таким выражением лица, по которому ничего невозможно прочитать.

От прежнего городского головы Таави Ааса осталось определенное количество чиновников, чьи трудовые договоры действовали до конца полномочий Ааса. Единственный, кто мог сказать хоть что-то о своем будущем – советник управы Прийт Симсон, которого Аас позвал на работу в городскую управу из редакции Eesti Päevaleht.

«Я знаю то, что в воскресенье я еду на повторные учения, и когда я оттуда вернусь, то в доме должны будут уже проясниться и другие вещи», - сказал Симсон. Советники предполагают, что Кылварт приведет с собой в мэрию прежнего советника по прессе горсобрания Виллу Пайметса.

После Ааса в мэрии остались пять советников, плюс еще советники горуправы Симсон и Кристьян Маасалу. Задачей последнего было заниматься вопросами привлечения и развивать диалог с разными заинтересованными группами. Должность советника по привлечению создали по инициативе ушедшей с должности вице-мэра Зюлейхи Измаиловой. Уже тогда зеленые хотели, чтобы эта должность не была политической, то есть временной, и советник по привлечению продолжал работать и после того, как зеленые уйдут из городской управы.

Единственное, что точно – Вахер останется

Самая большая реорганизация запланирована в Департаменте окружающей среды и Коммунальном департаменте, которые сольют друг с другом. Оттуда уберут сферу мусорного хозяйства, которая перейдет в подчинение вице-мэру Айвару Рийсалу и сольется с Департаментом предпринимательства. «Я буду готов говорить об этом тогда, когда мы составим структуру, и все будет утверждено, сейчас все вопросы открыты»,- сказал Рийсалу. Определено лишь то, что Департаментом предпринимательства и дальше будет руководить Кайри Вахер. «Это точно. Я ее поддерживаю на все сто процентов, тут нечего обсуждать. С остальными делами так, что к 8 мая представим городской управе свои предложения по структуре и персоналу департамента. Тогда выяснится, кто останется, а кто нет», - добавил Рийсалу.

И вице-мэр Калле Кландорф, с подчиняющимся которому Коммунальным департаментом сольется оставшаяся часть Департамента окружающей среды, пока не хочет говорить об изменениях детально: «На данный момент ничего не произошло, работа продолжается так, как это было и раньше. Нам, прежде всего, нужно сделать новую структуру департаментов, определиться с новыми составами, написать новые уставы для новых департаментов и отделов. Тогда городское собрание должно будет это утвердить, надеемся, что это произойдет в мае. Сейчас еще есть много открытых вопросов, мы только начали над ними работать». Крупных сокращений, по его словам, бояться не нужно, поскольку работа никуда не денется, и кто-то так или иначе должен будет ее выполнять – без разницы, в Департаменте окружающей среды, или в составе создаваемого Департамента коммунальных дел и окружающей среды.

«О личностях мы еще не говорили. Сейчас лишь рисуем квадратики и обозначаем в квадратиках должности. Я не думаю, что исчезнет особо много рабочих мест. Конечно, из-за объединения могут исчезнуть должности каких-то руководителей среднего звена. Но, как при слиянии учреждений, по возможности работникам будут предложены другие должности», - добавил Кландорф. Вероятнее всего, объединенный департамент возглавит руководитель Коммунального департамента Айн Валдманн.