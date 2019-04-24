Ср, 24.04.2019
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  • В Латвии вынесен пожизненный приговор мужчине, который пять лет насиловал свою девятилетнюю падчерицу

В Латвии вынесен пожизненный приговор мужчине, который пять лет насиловал свою девятилетнюю падчерицу
Девочка родила ребенка

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Игрушка. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Суд Курземского района сегодня приговорил к пожизненному заключению мужчину за длительное сексуальное насилие над малолетней падчерицей, в результате которого девочка родила ребенка, сообщила агентству LETA представитель прокуратуры Уна Реке.

Обвиняемый, используя возраст дочери своей фактической жены и ее беспомощность, против воли девятилетней девочки совершал с ней половые акты и другие действия сексуального характера.

Насилие продолжалось на протяжении почти пяти лет. Рождение ребенка от насильника и психические страдания причинили потерпевшей необратимый ущерб, сказала представитель прокуратуры.

Кроме того, мужчина жестоко обращался еще с одним малолетним лицом, причиняя ему физические и моральные страдания.

В суде обвиняемый своей вины не признал.

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