В Латвии вынесен пожизненный приговор мужчине, который пять лет насиловал свою девятилетнюю падчерицу
Суд Курземского района сегодня приговорил к пожизненному заключению мужчину за длительное сексуальное насилие над малолетней падчерицей, в результате которого девочка родила ребенка, сообщила агентству LETA представитель прокуратуры Уна Реке.
Обвиняемый, используя возраст дочери своей фактической жены и ее беспомощность, против воли девятилетней девочки совершал с ней половые акты и другие действия сексуального характера.
Насилие продолжалось на протяжении почти пяти лет. Рождение ребенка от насильника и психические страдания причинили потерпевшей необратимый ущерб, сказала представитель прокуратуры.
Кроме того, мужчина жестоко обращался еще с одним малолетним лицом, причиняя ему физические и моральные страдания.
В суде обвиняемый своей вины не признал.