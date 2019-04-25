Полицейские нашли труп пропавшего 35-летнего мужчины

Вчера, 1 мая, в ходе поисков на местности в Тарту и окрестностях этого города полицейские и добровольцы обнаружили тело пропавшего 23 апреля Роберта. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что его смерть не связана с преступлением или несчастным случаем. Точная ее причина будет установлена после вскрытия.
Напомним, что в конце апреля полиция просила содействия в установлении местонахождения 35-летнего Роберта, который последний раз выходил на связь поздним вечером 23 апреля.
Близким не удавалось связаться с проживающим на улице Васара в Тарту Робертом. Он не вышел на работу и оставил дома мобильный телефон.