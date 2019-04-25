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  • Полицейские нашли труп пропавшего 35-летнего мужчины

Полицейские нашли труп пропавшего 35-летнего мужчины

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Вчера, 1 мая, в ходе поисков на местности в Тарту и окрестностях этого города полицейские и добровольцы обнаружили тело пропавшего 23 апреля Роберта. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что его смерть не связана с преступлением или несчастным случаем. Точная ее причина будет установлена после вскрытия.

Напомним, что в конце апреля полиция просила  содействия в установлении местонахождения 35-летнего Роберта, который последний раз выходил на связь поздним вечером 23 апреля.

Близким не удавалось связаться с проживающим на улице Васара в Тарту Робертом. Он не вышел на работу и оставил дома мобильный телефон.

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