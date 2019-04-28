Эстония празднует православную Пасху

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений обратился с пасхальным посланием. Приводим его в полном объеме:

Нет на земле слов радостнее, чем те, которые говорим мы друг другу в Светлое Воскресение и последующие сорок дней: Христос воскресе! Воистину воскресе!

Пасхальный период с предшествующим Великим постом – время особенное. Кто-то с радостью его ждёт и встречает, кто-то и боится. Самой напряжённой является последняя неделя – Страстная Седмица. О ней часто говорится как о времени, когда мы вместе с последователями Христа идём за Спасителем через события последних дней Его земной жизни, чтобы дойти до радости Воскресения. Мы слышим Евангельские чтения о всём том, что имело место в те дни, о том, как вели себя апостолы. И какая картина нам открывается? Мы видим, что Христос устремляется в Иерусалим, хотя знает, что Его там ожидает. А апостолы, хотя и шли за Ним, ужасались и были в страхе (Мк. 10: 32). Они слышали, как Он говорит о Воскресении, но слышали и другие слова: Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его (Мк 10:33-34). Удивительные события следовали одно за другим и очень стремительно. Ученики Христовы были свидетелями воскрешения Лазаря и торжественного входа Господня в Иерусалим. Но также они сталкивались с изменчивостью людей, которые сегодня встречали Христа пальмовыми ветвями, а назавтра отвернулись от Него и вместо схваченного Иисуса просили освободить им убийцу и мятежника. И в самые решительные минуты ученики разбежались в великом смятении. У большинства уже не хватило мужества, чтобы быть свидетелями Его Крестной смерти. На Голгофе мы видим только Божию Матерь, апостола Иоанна и жён-мироносиц.

Мы, приходя в храм и слыша все эти чтения, как будто бы находимся среди последователей Христа. Но нам намного легче, ибо мы знаем, что всё закончится победой Христа над смертью. Через события Страстной Пятницы, в которых мы принимаем участие в богослужениях выноса Плащаницы и погребения Христа, мы после Великой Субботы, в полночь перед Воскресением, приходим в темноте к закрытым дверям храма, которые открываются с радостным пением тропаря Пасхи. И вот мы здесь! Мы слышим многократное радостное пение о воскресении Христа и нисколько не сомневаемся в этом. Мы как будто бы опережаем здесь самих апостолов, так как они всё ещё не верят и сомневаются.

Но вдруг все начинает меняться. Стена боязни, смятения и неверия в апостолах начинает рушиться. Мария Магдалина с другими мироносицами приносят весть о Воскресении Христа, но апостолы ещё не верят. Апостолы Петр и Иоанн прибегают к пустому Гробу и уходят оттуда, дивясь всему бывшему. Двое из них сподобятся быть спутниками Христа на пути в Эммаус. Ум их размышляет о пророчествах, но сердце их уже горит. И когда они узнают Его в преломлении хлеба, то устремляются поздним часом обратно в Иерусалим, чтобы разделить эту радость со всеми. И там, в Иерусалиме, они все удостаиваются уже явления воскресшего Христа. Теперь горят не только сердца апостолов Луки и Клеопы. Горят уже сердца всех. Сердца апостолов загорелись тем огнём, который Господь пришёл низвести на землю – огнём любви Божией. Этот огонь они разносят по всей земле. Теперь им уже не были страшны ни насмешки, ни гонения, ни сама смерть. В скором времени даже бывший гонитель Савл скажет уже как Первоверховный апостол: если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна... то мы несчастнее всех человеков (1 Кор.15:17-19).

Всем нам, следовавшим за Христом в течение всей Страстной Седмицы через Его страдания к Воскресению, следует себе также задать вопрос: «Где же теперь мы? Опережаем ли мы апостолов своей верой, как оно казалось нам в конце Страстной недели? Горит ли в нас такой огонь, который каждого пришедшего к нам заставил бы приветствовать словами: «Христос Воскресе, радость моя!»? Если – нет, то будем снова и снова возвращать себя на путь заповедей Христовых, ибо в исполнении их, по словам Самого Господа, и выражается любовь Божия.

Дорогие братья и сестры!

Хочу пожелать всем нам помощи Божией в духовном труде и во всех делах, которые совершаются во имя Христово. Пусть Сам Воскресший Господь наполнит наши души той радостью, которую уже никто не может отнять у нас. Да хранит вас воскресший Господь наш Иисус Христос!