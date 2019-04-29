Вместо инвалидной парковки - персональная для членов правления КТ?

Она добавила, что с учетом сложной ситуации с парковкой в районе в целом управа Ласнамяэ арендовала 11 парковочных сооружений, где на основании операторских договоров организована платная парковка. «К сожалению, заполняемость этих парковок около 50%, поскольку жители предпочитают парковаться в непосредственной близости от многоквартирных домов и делать это бесплатно. Остается надеяться, что в будущем автовладельцы начнут предпочитать платные охраняемые парковки и парковочные дома, где намного безопаснее и удобнее оставлять автомобиль», - отметили в районной управе.

По словам Луйска, и в районе улицы Муху есть несколько парковок, операторы которых подтверждают, что люди не хотят оставлять там автомобили и предпочитают парковаться на газонах, игнорируя Закон о дорожном движении.

Министерства обещают изменения уже в следующем году

Ключ к решению ситуации с парковкой - внесение поправок в Закон о дорожном движении и создание общегосударственного регистра парковочных карт. На протяжении нескольких лет Транспортный департамент, Эстонская палата людей с особыми потребностями и Союз городов и волостей Эстонии пытались добиться решения на уровне министерств. Какие шаги в ответ на это приняли в Минэкономики и в Минсоцдел? Пока об изменениях говорить еще рано, но, похоже, ситуация все-таки сдвинулась с мертвой точки. Вот ответ руководителя службы перевозок и движения Министерства экономики и коммуникаций Сандера Сальму:

«В ноябре прошлого года Министерство экономики и коммуникаций в инициированном проекте поправок к Закону о дорожном движении учло все предложения, представленные Палатой людей с особыми потребностями и Союзом городов и волостей, а также добавило в законопроект различные изменения, чтобы уменьшить злоупотребления, связанные с использованием парковочных карт для инвалидов. Это касается как уточнений в формулировках, так и предоставления местным самоуправлениям дополнительных прав. Также будут изменены принципы выдачи парковочных карт для инвалидов.

Уточнено, как можно использовать парковочную карту для инвалидов; местные самоуправления получат право проверять использование инвалидных парковочных карт и при необходимости призывать к ответственности тех, кто ими злоупотребляет. Кроме того, в дальнейшем парковочные карты для инвалидов будет выдавать Департамент социальной защиты. Это унифицирует выдачу карт и надзор за их выдачей по всей Эстонии».

Как пояснили в Министерстве социальных дел, поправки должны вступить в силу в 2020 году. Суть этих поправок подробнее раскрыл советник отдела попечительства Министерства социальных дел Раймо Саади. Он также добавил, что ведется подготовка к созданию общегосударственного регистра парковочных карт.

«Во-первых, поясним, что важную роль в снижении злоупотреблений парковочными картами для людей с особыми потребностями играют местные самоуправления, - отметил Саади. - А именно, в соответствии с Законом о дорожном движении, порядок парковки (в том числе и использование парковочных карт для людей с особыми потребностями) на своей административной территории организуют и контролируют местные самоуправления. Мы несколько раз встречались с ними по этому вопросу и обсуждали потребности и возможности, как это решить. Помимо повышения внимания и вклада местных самоуправлений в функцию контроля, возросла и необходимость в государственном регистре. Для создания последнего Министерство социальных дел сделало первые шаги».

По его словам, первым делом печатание парковочных карт перенесли из Фонда людей с особыми потребностями в Департамент социальной защиты, который параллельно с этим начал подготовку к созданию регистра. На данный момент нет точной даты, когда регистр будет готов, так как предварительно необходимо продумать, каким будет этот регистр и сколько времени займет его разработка. Цель создания регистра - составить общий обзор действующих по всей Эстонии парковочных карт и предоставить контролерам возможность проверять, действительны они или нет.

Кроме того, в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций подготовлена поправка к закону, которой право выдачи парковочный карт для людей с особыми потребностями будет передано Департаменту социальной защиты (сейчас парковочные карты выдают местные самоуправления).

По словам Саади, по плану поправка вступит в силу только в 2020 году. Ее цель - с одной стороны, упростить для людей получение парковочных карт, в большей степени связав его с процессом ходатайства об инвалидности, а с другой стороны - обеспечить получение парковочных карт на единых и равных для всех основаниях. «Кроме того, упомянутая поправка к Закону о дорожном движении предусматривает и ставку штрафа за злоупотребление парковочными картами для людей с особыми потребностями, когда парковочной картой пользуется лицо, не имеющее на это права. Это, надеемся, тоже дисциплинирует ситуацию», - отметили в министерстве.

Надеемся на это и мы.