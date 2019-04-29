Вместо инвалидной парковки - персональная для членов правления КТ?

В центре Таллинна часто можно увидеть картину: на парковке для инвалидов стоит не самый дешевый автомобиль с парковочной картой на лобовом стекле, которая вроде бы позволяет занимать льготное место. Но всегда ли автовладелец имеет на это право - большой вопрос. Многие водители для бесплатной парковки используют инвалидные карты родственников или даже недействительные карты - увы, в большинстве случаев абсолютно безнаказанно.
Эта тенденция стремительно распространяется и в других районах столицы. Так, в редакцию Rus.Postimees обратилась жительница Ласнамяэ Ольга, которая рассказала о сложностях с парковкой возле их дома по адресу Муху, 4. Проблема парковочных мест всегда стояла там остро, ситуация накалилась, когда на парковке появилось два места для инвалидов - при том, что всего в многоквартирном доме живет пять человек с особыми потребностями. В результате между соседями началась война.
Персональная парковка?
«В нашем доме есть инвалиды, которые имеют право пользоваться специальными местами, но, к сожалению, из-за дружбы председателя с членом правления товарищества парковку постоянно занимают одни и те же машины, принадлежащие семье члена правления КТ», - пожаловалась Ольга.
По ее словам, стоит одной машине отъехать, как на ее место сразу же встает второй автомобиль, принадлежащий семье Ч. Ольга утверждает, что соседи незаконно пользуются парковочной картой матери, которая, как предполагают жильцы, в доме уже давно не живет.
«Мы по подружкам, по соседям собирали по крупицам информацию, что вроде как ее мама вообще здесь не находится, что она в каком-то пансионате. Они просто пользуются ее картой, а у нас из-за этого проблема», - рассказала Ольга.
Ольга сама имеет право на льготную парковку, так как является опекуном своей матери, но карту использует, только когда находится с матерью. Из-за того, что специальные места возле дома постоянно заняты, Ольге порой приходилось идти на нарушения. «У меня мать вообще еле ходячая, я понимаю, что это нарушение, но выхода нет: зимой я заезжала через все сугробы до тротуара, чтобы хоть как-то высадить маму возле подъезда», - признается она.
По ее словам, с неудобствами сталкиваются и сотрудники экстренных служб.
«У нас в средний подъезд приезжала скорая, а ей не подъехать, потому что соседи занимают парковку. В феврале скорая помощь еле-еле припарковалась на маленьком участке за инвалидными местами. А как только она отъехала, сразу на это место встала вторая машина члена правления».
По словам Ольги, мало того, что соседи сделали парковку, можно сказать, персональной, так жильцам еще и приходится ее оплачивать.
«Главное - чтобы стояли две личные машины семьи Ч., а задача остальных членов товарищества была оплатить из своих карманов их личную парковку. Когда все это безобразие закончится и начнется работа правления на благо дома, а не на свое личное благо? Почему карточками инвалидов пользуются члены семьи и создают неудобства другим членам квартирного товарищества, имеющим инвалидность?» - негодует она.
Споры по поводу парковки возле дома возникли с самого начала. Ольга говорит, что жильцы были против разметки и призывали ее не делать, чтобы в дальнейшем не было разногласий. Но товарищество настояло на своем.
«Мы вообще были не в курсе, деньги тратились без решения общего собрания. Как нам объяснили в районной управе, изначально надо было, чтобы было заявление в правление о том, что нужны такие парковочные места, потом нужно было это решить на общем собрании и только после этого начинать процедуру. А у нас получилось, как в анекдоте: сели за чайком, решили, протокол подписали. Я все понимаю, но почему я должна платить за личное парковочное место члена правления, если меня об этом никто не уведомлял?» - негодует она.
Город жильцам никакого решения не предложил. Единственное, по словам Ольги, что там сказали: надо решать вопрос на общем собрании. Но на собрании вопрос не был решен. «У нас чуть ли не до мордобоя дошло, я подала в суд на неправомочность вообще проведения собрания», - говорит Ольга, по словам которой, это уже третий по счету иск, связанный с товариществом в их доме.
Помимо районной управы, Ольга обращалась и в МуПо, и в Транспортный департамент, но безрезультатно. Правление товарищества, по ее словам, на жалобы никак не реагировало. «Мне отвечают: карточка действует - какие вопросы?».
КТ: инвалидные места аннулируют
По словам председателя товарищества Муху, 4, Раисы Красновой, из-за плотной застройки и растущего количества автомобилей в этом районе остро стоит вопрос нехватки парковочных мест, и эта проблема не может быть решена одним человеком, какой бы властью он ни обладал.
«В рамках упорядочения парковочных мест автомобилей на проезжей части перед зеленой зоной обозначены два места для водителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и водителей транспортного средства, обслуживающего человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата или слепого при наличии соответствующей парковочной карточки, утвержденной государством. Такие места есть у жилых домов, больниц, поликлиник, больших торговых центров», - указала председатель товарищества.
По ее словам, право пользования специально обозначенными местами имеют лица при наличии инвалидной парковочной карты, как утверждает Краснова, независимо от места проживания человека с особыми потребностями. Так ли это? К этому мы еще вернемся, а пока сосредоточимся на ответе КТ.
На вопрос о том, почему было решено организовать всего два специальных места, в товариществе ответили: «Увеличение числа таких мест зависит от возможностей расположения дома и проезжей части. Их у нас нет». В товариществе добавили, что контроль за использованием обозначенных парковочных мест осуществляет МуПО, которая проверяет наличие на переднем стекле автомобиля парковочной карты. «Очень хотелось бы найти возможности для достижения парковочного мира», - отметили в товариществе и добавили, что сейчас вопрос парковочных мест для инвалидов решен на общем собрании: эти места аннулируют.
Пробел в законе
Вернемся к замечанию председателя КТ о том, что все решает наличие карты, а где живет человек, на которого она была выдана, роли не играет. На фоне многочисленных пресс-релизов МуПо о борьбе с водителями, злоупотребляющими инвалидными парковочными картами родственников, это утверждение выглядит, мягко говоря, спорным. Однако факт в том, что Муниципальная полиция, как правило, не в силах проверить и пресечь эти злоупотребления.
Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт подтвердила, что из-за пробелов в законе у инспекторов отсутствует возможность проверить законность использования парковочной картой для инвалидов. Кроме того, карта вообще может быть недействительной, но и этого инспектор установить не может: у него к этим данным просто-напросто нет доступа.
По словам Ольги, решением товарищества аннулировать два парковочных места для инвалидов она удовлетворена. Однако по-прежнему остаются вопросы: во-первых, неизвестно, когда уберут разметку. Ведь до тех пор, пока она есть, льгота сохраняется и те же самые люди продолжают парковать свои автомобили на привычных местах. Еще один вопрос: возместят ли деньги жильцам, которые, по словам Ольги, оплатили льготную парковку соседям из своего кармана, но сами ею так и не воспользовались? Ольга намерена добиваться справедливости.
После того, как мы рассказали о ситуации в Муниципальной полиции, которая оказалась не в курсе событий, хотя Ольга туда обращалась, правда, только с устным заявлением, инспекторы проверили парковку для инвалидов возле Муху, 4. Упомянутых машин они там не обнаружили. Возможно, потому что было рабочее время, а караулить несколько часов возле одного дома у МуПо возможности нет. Однако спустя несколько дней мы застали на парковке одну из «тойот», о которых говорила Ольга.
Тем не менее, даже если бы сотрудники МуПо обнаружили машины семьи Ч. на месте, не факт, что это что-нибудь изменило бы: одно дело, если парковку заняли посторонние, не имеющие на это права, другое - если припарковались жильцы с инвалидной картой. Возможности проверить, имеют ли они на это право, у МуПо, увы, пока ограничены.
Конечно, бывали случаи, когда нарушения удавалось установить, но это, скорее, исключение, чем правило. Так, например, в Старом городе обнаружили автомобиль, имеющий эстонский регистрационный номер, но на панели у него красовалась инвалидная парковочная карта шведской коммуны Нака. В МуПо связались со шведскими властями и выяснили, что на самом деле владелец карты одолжил свой автомобиль сыну своей сожительницы, который ведет бизнес в Эстонии.
Карточка якобы была забыта в машине, и обнаруживший это приемный сын не спешил возвращать ее владельцу, а прихватил с собой и использовал для получения льгот на парковку, которые город предоставляет инвалидам в Таллинне. В итоге муниципалитет Нака аннулировал инвалидную карту. К сожалению, в Эстонии контролировать ситуацию сложнее, потому что у нас отсутствует общегосударственный регистр инвалидных карт.
В управе Ласнамяэ кивают на МуПо
В районной управе Ласнамяэ осуждают злоупотребление парковочными картами для инвалидов, но поделать ничего не могут и ссылаются на МуПо.
«На Муху, 4 расположены парковочные места для инвалидов, размеченные на городской территории. Они согласованы с Таллиннским транспортным департаментом и профинансированы из средств квартирного товарищества Муху, 4. Использование инвалидных мест автовладельцами, которые не имеют на это права и у которых отсутствует для этого обоснованная необходимость, ни в коем случае не оправданно. Надзор осуществляет Департамент таллиннской муниципальной полиции», - сказала пресс-секретарь управы Анне Луйска.
Она добавила, что с учетом сложной ситуации с парковкой в районе в целом управа Ласнамяэ арендовала 11 парковочных сооружений, где на основании операторских договоров организована платная парковка. «К сожалению, заполняемость этих парковок около 50%, поскольку жители предпочитают парковаться в непосредственной близости от многоквартирных домов и делать это бесплатно. Остается надеяться, что в будущем автовладельцы начнут предпочитать платные охраняемые парковки и парковочные дома, где намного безопаснее и удобнее оставлять автомобиль», - отметили в районной управе.
По словам Луйска, и в районе улицы Муху есть несколько парковок, операторы которых подтверждают, что люди не хотят оставлять там автомобили и предпочитают парковаться на газонах, игнорируя Закон о дорожном движении.
Министерства обещают изменения уже в следующем году
Ключ к решению ситуации с парковкой - внесение поправок в Закон о дорожном движении и создание общегосударственного регистра парковочных карт. На протяжении нескольких лет Транспортный департамент, Эстонская палата людей с особыми потребностями и Союз городов и волостей Эстонии пытались добиться решения на уровне министерств. Какие шаги в ответ на это приняли в Минэкономики и в Минсоцдел? Пока об изменениях говорить еще рано, но, похоже, ситуация все-таки сдвинулась с мертвой точки. Вот ответ руководителя службы перевозок и движения Министерства экономики и коммуникаций Сандера Сальму:
«В ноябре прошлого года Министерство экономики и коммуникаций в инициированном проекте поправок к Закону о дорожном движении учло все предложения, представленные Палатой людей с особыми потребностями и Союзом городов и волостей, а также добавило в законопроект различные изменения, чтобы уменьшить злоупотребления, связанные с использованием парковочных карт для инвалидов. Это касается как уточнений в формулировках, так и предоставления местным самоуправлениям дополнительных прав. Также будут изменены принципы выдачи парковочных карт для инвалидов.
Уточнено, как можно использовать парковочную карту для инвалидов; местные самоуправления получат право проверять использование инвалидных парковочных карт и при необходимости призывать к ответственности тех, кто ими злоупотребляет. Кроме того, в дальнейшем парковочные карты для инвалидов будет выдавать Департамент социальной защиты. Это унифицирует выдачу карт и надзор за их выдачей по всей Эстонии».
Как пояснили в Министерстве социальных дел, поправки должны вступить в силу в 2020 году. Суть этих поправок подробнее раскрыл советник отдела попечительства Министерства социальных дел Раймо Саади. Он также добавил, что ведется подготовка к созданию общегосударственного регистра парковочных карт.
«Во-первых, поясним, что важную роль в снижении злоупотреблений парковочными картами для людей с особыми потребностями играют местные самоуправления, - отметил Саади. - А именно, в соответствии с Законом о дорожном движении, порядок парковки (в том числе и использование парковочных карт для людей с особыми потребностями) на своей административной территории организуют и контролируют местные самоуправления. Мы несколько раз встречались с ними по этому вопросу и обсуждали потребности и возможности, как это решить. Помимо повышения внимания и вклада местных самоуправлений в функцию контроля, возросла и необходимость в государственном регистре. Для создания последнего Министерство социальных дел сделало первые шаги».
По его словам, первым делом печатание парковочных карт перенесли из Фонда людей с особыми потребностями в Департамент социальной защиты, который параллельно с этим начал подготовку к созданию регистра. На данный момент нет точной даты, когда регистр будет готов, так как предварительно необходимо продумать, каким будет этот регистр и сколько времени займет его разработка. Цель создания регистра - составить общий обзор действующих по всей Эстонии парковочных карт и предоставить контролерам возможность проверять, действительны они или нет.
Кроме того, в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций подготовлена поправка к закону, которой право выдачи парковочный карт для людей с особыми потребностями будет передано Департаменту социальной защиты (сейчас парковочные карты выдают местные самоуправления).
По словам Саади, по плану поправка вступит в силу только в 2020 году. Ее цель - с одной стороны, упростить для людей получение парковочных карт, в большей степени связав его с процессом ходатайства об инвалидности, а с другой стороны - обеспечить получение парковочных карт на единых и равных для всех основаниях. «Кроме того, упомянутая поправка к Закону о дорожном движении предусматривает и ставку штрафа за злоупотребление парковочными картами для людей с особыми потребностями, когда парковочной картой пользуется лицо, не имеющее на это права. Это, надеемся, тоже дисциплинирует ситуацию», - отметили в министерстве.
Надеемся на это и мы.