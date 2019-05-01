Ср, 1.05.2019
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  • Фото: автомобиль при странных обстоятельствах столкнулся с мопедом

Фото: автомобиль при странных обстоятельствах столкнулся с мопедом

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Сегодня после полудня в Раквере на перекрестке Яама и Выйду столкнулись мопед и автомобиль Toyota Corolla. Люди в ДТП не пострадали, ни один из водителей не признал себя виноватым.

Как водитель мопеда, так и сидевший за рулем Toyota Corolla утверждали, что в момент столкновения их транспортные средства стояли на месте, передает Virumaa Teataja. Скорость двух участников ДТП на перекрестке была слишком маленькой, поэтому на дороге не осталось тормозного пути.

Участники ДТП обратятся в страховую компанию.

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