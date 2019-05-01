Фото: автомобиль при странных обстоятельствах столкнулся с мопедом

Сегодня после полудня в Раквере на перекрестке Яама и Выйду столкнулись мопед и автомобиль Toyota Corolla. Люди в ДТП не пострадали, ни один из водителей не признал себя виноватым.
Как водитель мопеда, так и сидевший за рулем Toyota Corolla утверждали, что в момент столкновения их транспортные средства стояли на месте, передает Virumaa Teataja. Скорость двух участников ДТП на перекрестке была слишком маленькой, поэтому на дороге не осталось тормозного пути.
Участники ДТП обратятся в страховую компанию.