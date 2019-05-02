Чт, 2.05.2019
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Детальные планировки: дело сдвинулось с мертвой точки

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ФОТО: скриншот с сайта tpr.ee

С 1 мая Таллинский департамент городского планирования ввел обновление в регистр планировок  https://tpr.tallinn.ee, позволяющее установить с инициаторами и разработчиками детальных планировок обратную связь.

«Цель новшества, - объяснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, - больше не допускать ситуаций, когда рассмотрение планировок на этапе их составления и внесения изменений затягивается на неопределенные сроки».

Новшество упрощает сотрудничество проектировщиков и официальных учреждений в процессе рассмотрения планировок, позволяет отслеживать все этапы работы над ними. Ранее случалось так, что при проверке жалоб на затягивание рассмотрения планировки выяснялось, что дело стоит не из-за медлительности городских служб, а вообще из-за заказчика или выбранного им бюро планирования. Теперь задание на разработку планировки будет даваться вместе со сроком его исполнения в течение не более года с момента инициирования планировки. Окончательное решение будет приниматься в течение не более трех лет.

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