Детальные планировки: дело сдвинулось с мертвой точки

Новшество упрощает сотрудничество проектировщиков и официальных учреждений в процессе рассмотрения планировок, позволяет отслеживать все этапы работы над ними. Ранее случалось так, что при проверке жалоб на затягивание рассмотрения планировки выяснялось, что дело стоит не из-за медлительности городских служб, а вообще из-за заказчика или выбранного им бюро планирования. Теперь задание на разработку планировки будет даваться вместе со сроком его исполнения в течение не более года с момента инициирования планировки. Окончательное решение будет приниматься в течение не более трех лет.