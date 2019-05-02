Экс-глава Банка Эстонии: над страной нависла угроза нового кризиса

По словам бывшего президента Банка Эстонии Андреса Липстока, сейчас в экономике Эстонии наблюдается эйфория, как в 2006 и 2007 годах, тогда она привела к перегреву экономики, а затем - к кризису.
В видеосюжете, посвященном столетию Банка Эстонии, все бывшие руководители банка размышляют о вызовах, стоящих перед эстонской экономикой, пишет Postimees.
Липсток, возглавлявший банк с 2005 по 2012 год, сказал, что сейчас заметны признаки перегрева, особенно в строительном секторе, с которого начался и предыдущий экономический кризис. По словам Липстока, Банк Эстонии это понял, но проблему должно признать и правительство, потому что только так можно будет исправить ситуацию.
Руководивший Банком Эстонии с 1995 по 2005 годы Вахур Крафт отметил, что роль правительства в экономике - создание стабильной, предсказуемой и жизнеспособной среды. «Резкие изменения всегда плохи. В то же время нужны изменения, которые повлекут за собой рост экономики и рост доходов», - сказал Крафт.
Первый президент Банка Эстонии Сийм Каллас сказал, что для привлечения инвестиций в Эстонию нужны пять вещей. «Во-первых, рынок. Во-вторых, правовая безопасность, в-третьих, наличие квалифицированной рабочей силы. В-четвертых, хорошая налоговая система. А в-пятых, зарубежные инвесторы должны приветствоваться», - перечислил Каллас.
«Зарубежные инвесторы хотят, чтобы их здесь приветствовали, а не боролись с ними. На мой взгляд, отношение к зарубежным инвестициям сейчас - самая большая проблема нашей экономики», - добавил Каллас.
По словам действующего президента Банка Эстонии Ардо Ханссона, текущее состояние экономики удовлетворительно. «Если еще в прошлом квартале рост нашей экономики был слишком быстрым, то нынешний темп - достаточно хороший. Эстонская экономика нуждается в большей стабильности», - заметил он. При этом он назвал две главные проблемы предпринимателей: во-первых, нехватка рабочих рук, а во-вторых - непредсказуемость налоговой и экономической политики.