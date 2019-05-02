Экс-глава Банка Эстонии: над страной нависла угроза нового кризиса

В видеосюжете, посвященном столетию Банка Эстонии, все бывшие руководители банка размышляют о вызовах, стоящих перед эстонской экономикой, пишет Postimees.

Липсток, возглавлявший банк с 2005 по 2012 год, сказал, что сейчас заметны признаки перегрева, особенно в строительном секторе, с которого начался и предыдущий экономический кризис. По словам Липстока, Банк Эстонии это понял, но проблему должно признать и правительство, потому что только так можно будет исправить ситуацию.

Руководивший Банком Эстонии с 1995 по 2005 годы Вахур Крафт отметил, что роль правительства в экономике - создание стабильной, предсказуемой и жизнеспособной среды. «Резкие изменения всегда плохи. В то же время нужны изменения, которые повлекут за собой рост экономики и рост доходов», - сказал Крафт.

Первый президент Банка Эстонии Сийм Каллас сказал, что для привлечения инвестиций в Эстонию нужны пять вещей. «Во-первых, рынок. Во-вторых, правовая безопасность, в-третьих, наличие квалифицированной рабочей силы. В-четвертых, хорошая налоговая система. А в-пятых, зарубежные инвесторы должны приветствоваться», - перечислил Каллас.

«Зарубежные инвесторы хотят, чтобы их здесь приветствовали, а не боролись с ними. На мой взгляд, отношение к зарубежным инвестициям сейчас - самая большая проблема нашей экономики», - добавил Каллас.