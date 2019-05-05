Индрек Саар будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии

"Решил баллотироваться на пост председателя Социал-демократической партии,- написал Саар в фейсбуке. - Основное призвание социал-демократии — искать сбалансированность в обществе. Замечать и оберегать каждого члена общества. Поддерживать тех, что нуждается, и защищать тех, на кого нападают. Успехи Эстонии не в том, чтобы правильно выбрать, может ли действовать успешно стартап или фермер, рэппер или хор, можно ли получить хорошее образование в Харьюмаа или в Вырумаа".

"Наоборот — социал-демократы за то, чтобы между нами было меньше разделительного союза "или" и больше соединительного союза "и". Чтобы было меньше ситуаций, когда одно хорошее противопоставляется другому, и больше того, когда все хорошее возрастает. В таком образе мыслей нуждается Эстония, особенно в сегодняшнем противоречивом мире, где все быстро меняется и часто перемешивается, - отметил Саар. - Иногда может быть удачнее поодиночке, но чаще все-таки, если действовать вместе. Для успеха в политике часто требуется, чтобы повезло. Я знаю, что у нас очень хорошие люди, и для меня было бы огромной радостью вместе с ними в роли председателя строить нашу партию. Именно для того, чтобы и Эстония, и мир стали дружелюбнее".