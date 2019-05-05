Вс, 5.05.2019
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  • Полиция остановила пьяного вдрызг водителя рейсового автобуса

Полиция остановила пьяного вдрызг водителя рейсового автобуса

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Автобус Atkо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

В воскресенье после полудня полицейские поймали за рулем автобуса в Кейла пьяного водителя, которого теперь ждет уголовное обвинение, передает Postimees.

Полицейские Ляэне-Харьюского полицейского участка остановили автобус около трех часов дня и обнаружили, что находившийся за рулем 64-летний мужчина находится в такой степени алкогольного опьянения, что против него было возбуждено уголовное дело.

Когда полицейские остановили автобус с эмблемой Atko, в нем находилось 20 человек.

Об автобусе с водителем, чей стиль вождения вызывал подозрения, сообщил блюстителям порядка молодого пассажир этого автобуса, а также один участник движения, заметивший, что водитель проигнорировал красный свет. Мужчина задержан, после того, как он протрезвеет, полиция начнет следственные процедуры.

Полиция в соцсетях поблагодарила людей за внимательность.

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