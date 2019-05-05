Полиция остановила пьяного вдрызг водителя рейсового автобуса

Полицейские Ляэне-Харьюского полицейского участка остановили автобус около трех часов дня и обнаружили, что находившийся за рулем 64-летний мужчина находится в такой степени алкогольного опьянения, что против него было возбуждено уголовное дело.

Когда полицейские остановили автобус с эмблемой Atko, в нем находилось 20 человек.

Об автобусе с водителем, чей стиль вождения вызывал подозрения, сообщил блюстителям порядка молодого пассажир этого автобуса, а также один участник движения, заметивший, что водитель проигнорировал красный свет. Мужчина задержан, после того, как он протрезвеет, полиция начнет следственные процедуры.