Вт, 7.05.2019
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Фото: в Таллинне продается квартира с видом на миллион

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ФОТО: KV.EE

В реновированном историческом доме в центре Таллинна продается квартира с потрясающим видом, рассказывает портал Kodustiil. 

Эта однокомнатная квартира в стиле лофт, площадью 36,6 м2, находится в доме, построенном в 1880 году. Бывший заводской корпус еще в 1997 году был причислен к памятникам культуры.  

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, санузла с душем и туалетом и спальни на антресолях. В квартире можно с комфортом жить, а также приобрести ее для сдачи в аренду. 

ФОТО: KV.EE

В эффектной отделке помещений использованы только высококачественные материалы. Дом был полностью реновирован в 2016 году. Входе ремонта заменены все коммуникации и технические системы. Квартира продается со всей обстановкой, которую можно увидеть на фотографиях. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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