Фото: в Таллинне продается квартира с видом на миллион

В реновированном историческом доме в центре Таллинна продается квартира с потрясающим видом, рассказывает портал Kodustiil.
Эта однокомнатная квартира в стиле лофт, площадью 36,6 м2, находится в доме, построенном в 1880 году. Бывший заводской корпус еще в 1997 году был причислен к памятникам культуры.
Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, санузла с душем и туалетом и спальни на антресолях. В квартире можно с комфортом жить, а также приобрести ее для сдачи в аренду.
В эффектной отделке помещений использованы только высококачественные материалы. Дом был полностью реновирован в 2016 году. Входе ремонта заменены все коммуникации и технические системы. Квартира продается со всей обстановкой, которую можно увидеть на фотографиях.
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.