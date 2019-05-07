Фото: в Таллинне продается квартира с видом на миллион

Эта однокомнатная квартира в стиле лофт, площадью 36,6 м2, находится в доме, построенном в 1880 году. Бывший заводской корпус еще в 1997 году был причислен к памятникам культуры.

ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, санузла с душем и туалетом и спальни на антресолях. В квартире можно с комфортом жить, а также приобрести ее для сдачи в аренду.

ФОТО: KV.EE

В эффектной отделке помещений использованы только высококачественные материалы. Дом был полностью реновирован в 2016 году. Входе ремонта заменены все коммуникации и технические системы. Квартира продается со всей обстановкой, которую можно увидеть на фотографиях.

ФОТО: KV.EE