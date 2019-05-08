Ср, 8.05.2019
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Госдеп: США осуждают упрощенное предоставление Россией паспортов жителям Донбасса

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Донбасс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент в ходе визита в Киев обсудил с министром иностранных дел Павлом Климкиным поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

"За завтраком с министром иностранных дел Павлом Климкиным заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины", - сообщает американское посольство на странице в соцсети Facebook в среду.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Как отмечается в тексте указа, он принят в гуманитарных целях для защиты прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с законом о гражданстве РФ №62-ФЗ.

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