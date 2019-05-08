Госдеп: США осуждают упрощенное предоставление Россией паспортов жителям Донбасса

"За завтраком с министром иностранных дел Павлом Климкиным заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заверил в крепкой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что США осуждают дестабилизирующий шаг России по предоставлению паспортов гражданам Украины", - сообщает американское посольство на странице в соцсети Facebook в среду.