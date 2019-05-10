Исследование на круизном лайнере: какие части тела чаще всего травмируют пассажиры

Путешествие на круизном лайнере с кучей развлечений, разнообразным питанием и бесконечными мероприятиями, включенными в стоимость тура, заставляет туристов расслабиться и ни о чем не беспокоиться, пишет turizm.ru. Увы, практика показывает, что такое путешествие нельзя назвать абсолютно безопасным. Капризы погоды, не до конца продуманная конструкция лайнера, большое количество спиртных напитков или простая случайность — вот, оказывается, и все что нужно, чтобы превратить отпуск в настоящий кошмар.

Американская юридическая фирма Farah and Farah опросила более 1100 участников круизов, чтобы узнать больше об инцидентах и ​​травмах на борту круизных лайнеров. Оказалось, что во время круиза ту или иную травму получает каждый десятый турист. При этом 54% травмированных уверены, что виновником несчастья является круизная линия. 65,5% мужчин и 31,8% женщин, пострадавших во время круизов, вспомнили, что во время инцидента в их крови был алкоголь.

Приблизительно 18% пассажиров испытали морскую болезнь. Еще 6% столкнулись с более серьезными заболеваниями: вирусами или инфекциями. Чаще всего во время круизов туристы получают травмы ног (48%). Также часто страдают руки (28%), спина или грудь (21%), голова или лицо (17%). Каждый пятый пострадавший в конечном итоге обращался за медицинской помощью по окончании поездки.

Согласно опросу, почти 6% мужчин и около 3% женщин подвергались нападениям во время круизов. В этих случаях почти 56% отметили, что преступник был одним из путешествующих. Еще 31% сообщил, что на них напал член команды, и около 14% сказали, что нападение было совершено кем-то, кого они не знали. Кроме того, в ходе исследования были определены самые опасные места на круизном лайнере. К ним относятся открытые палубы и бассейны.