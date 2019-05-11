ДТП на пешеходных переходах: двое детей оказались в больнице

Вчера, 10 мая, в 07.59 в Харьюмаа в Виймси возле Лийлия-теэ, 2 произошло ДТП: 64-летняя женщина на Volkswagen Golf на пешеходном переходе сбила пересекающего дорогу на самокате 11-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 16 часов в Ида-Вирумаа в Ахтмеской части Кохтла-Ярве 13-летний велосипедист на пешеходном переходе въехал в бок автомобиля Hyundai i20, за рулем которого была 77-летняя женщина. Велосипедист был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки здоровья.

Также полиция сообщает, что за прошедшие сутки на дорогах Эстонии было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения и один — в состоянии наркотического опьянения.