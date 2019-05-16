Чт, 16.05.2019
Президент не может вмешаться и в деятельность журналистских изданий. Однако она может показать, что, по ее оценке, свобода журналистики - важная ценность. Вилья Кийслер

Партия реформ собирается вынести вотум недоверия Марту Хельме
Дополнено в 11:38!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Март Хельме.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Фракция Партии реформ решила сегодня, что вынесет вотум недоверия Марту Хельме, сообщает Postimees.

Председатель Партии реформ Кая Каллас сообщила, что на собрании фракции партии они решили начать собирать подписи и выразить вотум недоверия министру внутренних дел Хельме. «В течение двух недель с момента вступления правительства в должность министр внутренних дел Март Хельме успел нанести имиджу Эстонии, доверию к стране неисчислимый ущерб. Такому человеку нельзя доверять пост ни министра внутренних дел, ни должности замещающего премьер-министра», - сказала Каллас.

У реформистов вместе с социал-демократами в Рийгикогу 44 голоса. Вместе с беспартийным Раймондом Кальюлайдом и членом партии "Отечество" Викторией Ладынской-Кубитс уже 46 голосов. Именно столько членов Рийгикогу в конце апреля проголосовали против создания коалиции Центристской партии, "Отечества" и EKRE.

Для успеха вотума недоверия Партии реформ необходима поддержка большинства в Рийгикогу.

Кая Каллас сказала, что ни с одним членом коалиции на эту тему еще не говорили. «Когда текст (вотума недоверия - прим.ред.) будет составлен, начнем беседовать с другими. На инфочасе было видно, что в "Отечестве" и Центристской партии есть люди, которым такое положение дел не нравится», - сказала Каллас.

Поскольку следующая неделя - свободная в плане заседаний Рийгикогу, то, по словам Каллас, вотум недоверия с большой вероятностью попытаются выразить через неделю.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ