Партия реформ собирается вынести вотум недоверия Марту Хельме
Фракция Партии реформ решила сегодня, что вынесет вотум недоверия Марту Хельме, сообщает Postimees.
Председатель Партии реформ Кая Каллас сообщила, что на собрании фракции партии они решили начать собирать подписи и выразить вотум недоверия министру внутренних дел Хельме. «В течение двух недель с момента вступления правительства в должность министр внутренних дел Март Хельме успел нанести имиджу Эстонии, доверию к стране неисчислимый ущерб. Такому человеку нельзя доверять пост ни министра внутренних дел, ни должности замещающего премьер-министра», - сказала Каллас.
У реформистов вместе с социал-демократами в Рийгикогу 44 голоса. Вместе с беспартийным Раймондом Кальюлайдом и членом партии "Отечество" Викторией Ладынской-Кубитс уже 46 голосов. Именно столько членов Рийгикогу в конце апреля проголосовали против создания коалиции Центристской партии, "Отечества" и EKRE.
Для успеха вотума недоверия Партии реформ необходима поддержка большинства в Рийгикогу.
Кая Каллас сказала, что ни с одним членом коалиции на эту тему еще не говорили. «Когда текст (вотума недоверия - прим.ред.) будет составлен, начнем беседовать с другими. На инфочасе было видно, что в "Отечестве" и Центристской партии есть люди, которым такое положение дел не нравится», - сказала Каллас.
Поскольку следующая неделя - свободная в плане заседаний Рийгикогу, то, по словам Каллас, вотум недоверия с большой вероятностью попытаются выразить через неделю.