Партия реформ собирается вынести вотум недоверия Марту Хельме

Председатель Партии реформ Кая Каллас сообщила, что на собрании фракции партии они решили начать собирать подписи и выразить вотум недоверия министру внутренних дел Хельме. «В течение двух недель с момента вступления правительства в должность министр внутренних дел Март Хельме успел нанести имиджу Эстонии, доверию к стране неисчислимый ущерб. Такому человеку нельзя доверять пост ни министра внутренних дел, ни должности замещающего премьер-министра», - сказала Каллас.

У реформистов вместе с социал-демократами в Рийгикогу 44 голоса. Вместе с беспартийным Раймондом Кальюлайдом и членом партии "Отечество" Викторией Ладынской-Кубитс уже 46 голосов. Именно столько членов Рийгикогу в конце апреля проголосовали против создания коалиции Центристской партии, "Отечества" и EKRE.

Для успеха вотума недоверия Партии реформ необходима поддержка большинства в Рийгикогу.

Кая Каллас сказала, что ни с одним членом коалиции на эту тему еще не говорили. «Когда текст (вотума недоверия - прим.ред.) будет составлен, начнем беседовать с другими. На инфочасе было видно, что в "Отечестве" и Центристской партии есть люди, которым такое положение дел не нравится», - сказала Каллас.