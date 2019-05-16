Чт, 16.05.2019
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Стала известна причина пожара в перевозившем детей автобусе

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В Рапла загорелся автобус.

ФОТО: Siim Solman

Вероятной причиной возгорания, которое произошло в среду в автобусе с детьми в городе Рапла, стало короткое замыкание, передает Rus.ERR.

"Задняя часть автобуса загорелась, по всей вероятности, из-за короткого замыкания, - говорится в сообщении. - Автобус возил детей из детского сада на экскурсию в Таллинн, после обнаружения пожара всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал".

По словам представителей автобусной фирмы, они были уверены в технической исправности транспортного средства, поэтому инцидент стал для них полной неожиданностью. Поскольку пострадавших не было, Спасательный департамент решил не возбуждать дело по факту пожара.

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