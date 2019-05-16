Магазины накроет лавина краж? В Эстонии вступит в силу новый закон

Крупный предприниматель имеет в виду изменения Закона об алкоголе, которые вступят в силу с 1 июня. Согласно этим поправкам, в продуктовых магазинах больше нельзя будет ставить спиртное на видное место. Для магазинов это, по сути, означает, что необходимо строить отдельные торговые зоны, отгороженные от остальных отделов, например, непрозрачной стеной. Гросс, владеющий 63 магазинами по всей Эстонии, считает закон очень сложным и даже непонятным.

«Все что-то строят, но никто точно не знает, что нужно делать», - рассказал он, добавив, что и из Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, который будет следить за выполнением требований, поступают противоречивые сообщения.

«Что будут считать нарушением, а что - нет, очень неясно», - говорит он.

Тысячи камер, но глаз мало

В магазинах Grossi крепкий алкоголь сейчас стоит за спиной у продавцов. «Если перенести алкоголь в другое место, это будет просто-напросто глупостью. К счастью, сейчас этого и не требуют. Иначе наркоманы и проблемные дети смогли бы воровать. Здесь очень много бестолковости, - считает Гросс. - Если действительно придется строить стены, то на это уйдут тысячи ночных часов».

Но больше всего Гросс боится того, что при перемещении алкоголя в отдельную торговую зону, резко подскочит количество краж. «Эти запреты не снизят употребление алкоголя, а лишь создадут огромные возможности для краж, если товар будет стоять отдельно и далеко от продавцов, - говорит Гросс. - Наркоманы воруют группой. Одни сторожат, другие отвлекают внимание на себя, в то время как третьи крадут».

Но неужели камеры видеонаблюдения не помогают? «Несмотря на то, что камер тысячи, смотрит их лишь небольшое количество людей», - отвечает Гросс. По его словам, идея прятать алкоголь - выдумка Социал-демократической партии, которая ни государству, ни людям никакой пользы не принесет.

В отличие от Гросса, представители других крупных торговых сетей не опасаются роста количества краж. Руководитель отдела надзора в Rimi Гуннар Кривун сказал, что, с одной стороны, ситуация, когда полки с алкоголем видны, не помогла полностью избавиться от краж. А с другой стороны, если алкоголь четко отгорожен, это дает возможность лучше распознать всех находящихся в этой зоне.

Это означает, что устанавливать кражи станет еще проще, потому что в алкогольный отдел, как правило, приходят завсегдатаи. «И охранникам с помощью видеонаблюдения будет гораздо проще следить за товаром на ограниченной территории», - говорит Кривун, добавляя, что большинство краж обнаруживается именно благодаря камерам видеонаблюдения.

Директор по маркетингу Coop Мартин Мийдо сказал, что ограждение зон для продажи алкоголя для них - миллионный проект, в ходе которого в каждом магазине Coop придется составлять новую планировку полок, а для обеспечения безопасности придется пересмотреть и при необходимости дополнительно оборудовать системы безопасности.

«Другими словами, вместе с перемещением полок мы дополнительно инвестируем и в системы безопасности, поэтому мы не видим проблем для безопасности», - сказал Мийдо.