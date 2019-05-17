Адвокат просит Госсуд смягчить наказание застрелившему собственного брата

В своей кассационной жалобе присяжный адвокат Владимир Садеков просит Госсуд отменить решения Пярнуского уездного суда от 20 февраля и Таллиннского окружного суда от 16 апреля, согласно которым Хейки Хансалу был признан виновным в убийстве, пишет Rus.ERR.

Адвокат предлагает переквалифицировать статью обвинения с "убийства" на "причинение убийства по неосторолжности", что означает и вынесение более мягкого наказания.

В качестве альтерантивы он предлагает расценивать деяние своего подзащитного как спровоцированное убийство, что также подразумевает более мягкое наказание.