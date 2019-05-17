Адвокат просит Госсуд смягчить наказание застрелившему собственного брата

Адвокат приговоренного к девяти годам лишения свободы за убийство родного брата жителя Пярнумаа Хейки Хансалу ходатайствует в Государственном суде о смягчении наказания своему подзащитному.
В своей кассационной жалобе присяжный адвокат Владимир Садеков просит Госсуд отменить решения Пярнуского уездного суда от 20 февраля и Таллиннского окружного суда от 16 апреля, согласно которым Хейки Хансалу был признан виновным в убийстве, пишет Rus.ERR.
Адвокат предлагает переквалифицировать статью обвинения с "убийства" на "причинение убийства по неосторолжности", что означает и вынесение более мягкого наказания.
В качестве альтерантивы он предлагает расценивать деяние своего подзащитного как спровоцированное убийство, что также подразумевает более мягкое наказание.
Решением Пярнуского уездного суда от 20 февраля 2019 года Хейки Хансалу был признан виновным в совершении убийства и приговорен к девяти годам лишения свободы.