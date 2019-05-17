Россия останется в ПАСЕ с правом голоса

«Хорошо, что мы достигли договоренности, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в том числе для того, чтобы миллионы россиян могли искать защиты в Европейском суде по правам человека», — процитировал Мааса Twitter-аккаунт МИД Германии.

Заявление КМСЕ на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций — только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.

Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ, во время заседания в Страсбурге 14 мая.