Россия останется в ПАСЕ с правом голоса

В ходе переговоров Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки было решено, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
«Хорошо, что мы достигли договоренности, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в том числе для того, чтобы миллионы россиян могли искать защиты в Европейском суде по правам человека», — процитировал Мааса Twitter-аккаунт МИД Германии.
Заявление КМСЕ на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций — только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.
Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ, во время заседания в Страсбурге 14 мая.
В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и воссоединение с Крымом. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжили действовать: российская делегация не принимала участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса.