Сб, 18.05.2019
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Фото: уютный дом на крыше склада

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ФОТО: hqroom.ru

В крупных городах существуют миллионы квадратных метров складских крыш, занятых в основном голубями, печалится HQRoom.

В Сиэтле, США, многие склады находятся возле водных путей с красивыми панорамными видами. Эта небольшая городская резиденция Sky Ranch наглядно демонстрирует результат смелого взгляда архитекторов Miller Hull Partnership, которые увидели в этих забытых пейзажах новые возможности.

ФОТО: hqroom.ru

Из этой небольшой резиденции смотрителя, размеры которой составляют всего 6х12 метров, открывается вид на пристань для яхт и набережную. Она расположена на крыше склада, недалеко от края здания, обеспечивая возможность наблюдения за пристанью и водным путем внизу, в то же время открывая возможность любоваться потрясающим видом на Олимпийский горный хребет.

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