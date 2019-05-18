Фото: уютный дом на крыше склада

В Сиэтле, США, многие склады находятся возле водных путей с красивыми панорамными видами. Эта небольшая городская резиденция Sky Ranch наглядно демонстрирует результат смелого взгляда архитекторов Miller Hull Partnership, которые увидели в этих забытых пейзажах новые возможности.

Из этой небольшой резиденции смотрителя, размеры которой составляют всего 6х12 метров, открывается вид на пристань для яхт и набережную. Она расположена на крыше склада, недалеко от края здания, обеспечивая возможность наблюдения за пристанью и водным путем внизу, в то же время открывая возможность любоваться потрясающим видом на Олимпийский горный хребет.