Фото: внедорожник на полном ходу влетел в дом

По предварительным данным, внедорожник Kia ехал на большой скорости. Владелец дома перед самым ДТП вышел из своего двора и своими глазами увидел, как автомобиль въезжает в его сад. Машина снесла забор, наехала на большой камень, подлетела и врезалась в дом, сообщает Sakala.