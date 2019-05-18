Сб, 18.05.2019
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Фото: внедорожник на полном ходу влетел в дом

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ДТП в Вильянди.

ФОТО: Kenno Soo

В пятницу, 17 мая, около 21.30 в Вильянди на улице Няйтузе внедорожник Kia протаранил забор, проехал по двору и врезался в стену дома.

По предварительным данным, внедорожник Kia ехал на большой скорости. Владелец дома перед самым ДТП вышел из своего двора и своими глазами увидел, как автомобиль въезжает в его сад. Машина снесла забор, наехала на большой камень, подлетела и врезалась в дом, сообщает Sakala.

На месте ДТП нет следов торможения. Водителя доставили в Вильяндискую больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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