Фото: внедорожник на полном ходу влетел в дом

В пятницу, 17 мая, около 21.30 в Вильянди на улице Няйтузе внедорожник Kia протаранил забор, проехал по двору и врезался в стену дома.
По предварительным данным, внедорожник Kia ехал на большой скорости. Владелец дома перед самым ДТП вышел из своего двора и своими глазами увидел, как автомобиль въезжает в его сад. Машина снесла забор, наехала на большой камень, подлетела и врезалась в дом, сообщает Sakala.
На месте ДТП нет следов торможения. Водителя доставили в Вильяндискую больницу.
Все обстоятельства ДТП выясняются.