Чт, 23.05.2019
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  • Катри Райк: между снижением цен на пиво и обустройством восточной границы выбор очевиден

Катри Райк: между снижением цен на пиво и обустройством восточной границы выбор очевиден

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Катри Райк.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Бывший министр внутренних дел Катри Райк считает, что сокращение вложений в обустройство восточной границы Эстонии - это отступление на несколько шагов назад. 

По ее словам, подобное решение противоречит борьбе с нелегальной миграцией, передает Rus.ERR.

"Мы не возводим границу лишь на пять лет. Если мы решим построить только забор, то отступим на несколько шагов назад. В конце концов, выбор очевиден, если с одной стороны снижение цен на пиво, а с другой - нормальное обустройство восточной границы и повышение зарплат полицейским", - сказала Райк.

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