Катри Райк: между снижением цен на пиво и обустройством восточной границы выбор очевиден

"Мы не возводим границу лишь на пять лет. Если мы решим построить только забор, то отступим на несколько шагов назад. В конце концов, выбор очевиден, если с одной стороны снижение цен на пиво, а с другой - нормальное обустройство восточной границы и повышение зарплат полицейским", - сказала Райк.