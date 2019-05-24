С 70 до 50 км/ч: полиция призывает снизить скорость движения в Таллинне

Не так давно на улице Таммсааре-теэ установили дигитальные знаки, снизившие максимально допустимую скорость с 70 до 50 километров в час. Теперь столичные чиновники хотят установить их и на других улицах, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Такие знаки планируются на улице Рейди-теэ, мы также подумываем применить их на улицах в направлении Пирита и Виймси. Например, ночью, когда на Пирита-теэ автомобилей и пешеходов почти нет, почему бы не ездить там со скоростью 70 км в час?" – привел пример разумного использования электронных знаков руководитель отдела организации движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.