Пт, 24.05.2019
Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме. Яанус Виханд
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • С 70 до 50 км/ч: полиция призывает снизить скорость движения в Таллинне

С 70 до 50 км/ч: полиция призывает снизить скорость движения в Таллинне

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дигитальные знаки на Таммсааре-теэ.

ФОТО: Erik Tikan

Причина рекомендаций о снижении скорости в Таллинне кроется в тревожной статистике: с начала этого года на дорогах столицы погибли четыре пешехода, пострадало свыше двухсот. 

Не так давно на улице Таммсааре-теэ установили дигитальные знаки, снизившие максимально допустимую скорость с 70 до 50 километров в час. Теперь столичные чиновники хотят установить их и на других улицах, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Такие знаки планируются на улице Рейди-теэ, мы также подумываем применить их на улицах в направлении Пирита и Виймси. Например, ночью, когда на Пирита-теэ автомобилей и пешеходов почти нет, почему бы не ездить там со скоростью 70 км в час?" – привел пример разумного использования электронных знаков руководитель отдела организации движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ