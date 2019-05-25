Фото: автомобиль врезался в дерево и загорелся, водителя вытащил случайный прохожий

По предварительным данным, фургон Volkswagen ехал со стороны Имавере в Вильянди, когда водитель потерял управление и врезался в дерево. В автомобиле был только водитель. После ДТП автомобиль загорелся, водителя из машины вытащил живущий поблизости мужчина, который также помог потушить фургон огнетушителем.

Водитель 1961 года рождения был пристегнут, что спасло от более серьезных последствий. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего водителя на машине скорой помощи доставили в больницу. Там же будет проведена экспертиза, чтобы установить степень его опьянения.