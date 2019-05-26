Житель Эстонии, который не пропустил ни одних выборов: важен каждый голос

«На Эстонию в целом это влияет больше, чем на меня. Надеюсь, что здесь люди все-таки постоят за нас. За жителей Эстонии», - рассказал деревенских житель, что побудило его прийти на выборы в Европарламент.

«Каждый голос важен. Если мы все будем думать, что от нашего голоса ничего не зависит, то ничего не получится. И без того явка низкая», - добавил он.

Удо не пропустил ни одних выборов. «На некоторых других выборах я голосовал электронным образом. В воскресенье на избирательном участке много работы и много людей. Если я проголосую электронно, людей на месте будет меньше. Но, тем не менее, старую традицию самим ходить на выборы я считаю хорошей», - отметил он.

На прошлых выборах кандидат, которому Удо отдал свой голос, попал в парламент. «Если бы это был кто-то другой... Я не знаю, что тогда было бы по-другому. Особой разницы нет, кто там. Это едина Эстония, общий голос, в конечном счете, все они там занимаются одним делом», - сказал избиратель.

Жители Урвасте Райли и Мартин сказали после голосования в Кульдре, что, к сожалению, голос маленькой Эстонии едва слышен в большом Европарламенте. «Нас там мало, слишком незначительное представительство. Все делается так, как решат крупные страны», - считает Райли.