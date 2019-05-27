Пн, 27.05.2019
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ЧП в школе: мужчина целился в 15-летнего подростка

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Коридор в школе. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix / Reuters

В понедельник утром, в одной из силламяэских школ мужчина направил на подростка предмет, похожий на оружие, после чего сдался полиции.

Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, в 7:55 утра в понедельник 38-летний мужчина, проходя по коридору одной из силламяэских школ, задел 15-летнего подростка.

После этого мужчина достал предмет, напоминающий оружие, и направил его на молодого человека, а затем скрылся.

Филиппова сообщила, что мужчина сам явился в полицию и был задержан в качестве подозреваемого. Начато уголовное производство по статье, рассматривающей грубое нарушение общественного порядка.

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