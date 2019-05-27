ЧП в школе: мужчина целился в 15-летнего подростка

Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, в 7:55 утра в понедельник 38-летний мужчина, проходя по коридору одной из силламяэских школ, задел 15-летнего подростка.

После этого мужчина достал предмет, напоминающий оружие, и направил его на молодого человека, а затем скрылся.