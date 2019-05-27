ЧП в школе: мужчина целился в 15-летнего подростка

В понедельник утром, в одной из силламяэских школ мужчина направил на подростка предмет, похожий на оружие, после чего сдался полиции.
Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, в 7:55 утра в понедельник 38-летний мужчина, проходя по коридору одной из силламяэских школ, задел 15-летнего подростка.
После этого мужчина достал предмет, напоминающий оружие, и направил его на молодого человека, а затем скрылся.
Филиппова сообщила, что мужчина сам явился в полицию и был задержан в качестве подозреваемого. Начато уголовное производство по статье, рассматривающей грубое нарушение общественного порядка.