"Я не хочу такую Эстонию": Керсти Кальюлайд разочаровалась в правительстве

"Один из важнейших инструментов каждого правительства для реализации своей политики - составление госбюджета. Это всегда вопрос политических выборов, и так и должно быть. Но очень грустно видеть, как план, который всего несколько месяцев назад был согласован — и подписан — в межпартийном порядке и лидерами партий, в ходе принятия этих решений оказался забыт", - сказала президент Postimees.

Кальюлайд отметила, что один из партнеров по коалиции (EKRE - ред.) не присоединился к договору, но лишь по той причине, что счел цель в один процент недостаточно амбициозной.

"Чего стоит слово политика? А его подпись? Я понимаю и разделяю разочарование наших предпринимателей, научного сообщества, университетов, если правящая коалиция действительно откажется от намерения поднять финансирование науки до одного процента нашего ВВП", - заметила президент.

"С одной стороны, это отказ от договоренностей и поставленных подписей, и свою оценку этому должен дать избиратель. Но это не только вопрос отношений между политиком и избирателем. Это вопрос более умной работы, это вопрос лучших зарплат, потому что более эффективная работа позволяет платить большие зарплаты. Это вопрос способности предприятий продолжать развитие и расти здесь, в Эстонии, вместо того чтобы в условиях зарплатного давления переводить производство за пределы Эстонии, потому что не получается увеличить добавленную стоимость", - сказала Кальюлайд.

Президент подчеркнула, что если ученые лишатся веры в то, что можно служить человечеству, работая в Эстонии, они покинут Эстонию. "Если пропадут научные проекты, пропадет качественное высшее образование. Если пропадут научные проекты, пропадет их положительный эффект для экономики. Если так пойдет, эстонские предприятия больше не смогут рассчитывать на плоды местной научно-исследовательской деятельности. Тогда мы превратимся в страну, в которую удачные решения приходят извне, а крупная выручка также уходит за ее пределы. Хотим ли мы такую Эстонию? Я не хочу. Поэтому я в ближайшее время вновь созову председателей представленных в парламенте фракций, представителей Академии наук, работодателей и совета ректоров, чтобы вновь обсудить этот вопрос", - сказала президент.