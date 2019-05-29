Главный претендент на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии Борис Джонсон вызван в суд по делу о его заявлениях перед референдумом о Брекзите. Истец утверждает, что Джонсон врал, когда утверждал, что страна отдает Евросоюзу 350 млн фунтов в неделю.
«Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение», - это был один из главных лозунгов кампании за Брекзит перед референдумом 2016 года. Этот лозунг был на знаменитом красном агитационном автобусе стороннников выхода из ЕС.
Британское статистическое ведомство тогда же, в мае 2016 года, в специальном заявлении опровергло это утверждение, заявив, что эта цифра неверна и «подрывает веру в официальную статистику».
Согласно этой статистике, чистые отчисления Британии в бюджет ЕС в 2015 году, в год до референдума, были в 2,1 раза меньше, а в последующие годы - в три с половиной раза меньше, чем утверждали авторы лозунга на автобусе и Джонсон вслед за ними.
Иск против Бориса Джонсона подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, который собрал 200 тысяч фунтов на судебный процесс в виде пожертвований.