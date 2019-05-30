Новоиспеченный чемпион мира и один из главных талантов мирового хоккея рассказал о своей страшной болезни

«У нас много общего. Мы оба техничны. У него хорошее катание, он отлично катит. В остальном мы на равных. У каждого клуба есть свои потребности и предпочтения. Джек — очень талантливый хоккеист, и он отлично владеет коньками. Это всё, что я могу сказать. Что касается меня, то я хорошо играю в атаке, могу забить, создать голевой момент, подержать шайбу. Считаю, что в этом заключаются мои сильные стороны. Надеюсь, что готов к НХЛ. Но в любом случае мне ещё надо работать, чтобы стать сильнее и быстрее в углах. Я знаю, что могу работать с шайбой, но и в этой области я должен прибавить.