Чт, 30.05.2019
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  • Новоиспеченный чемпион мира и один из главных талантов мирового хоккея рассказал о своей страшной болезни

Новоиспеченный чемпион мира и один из главных талантов мирового хоккея рассказал о своей страшной болезни

Kaapo Kakko #24 of Finland during the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship Slovakia group A game between Slovakia and Finland at Steel Arena on May 11, 2019 in Kosice, Slovakia. (Photo by Lukasz Laskowski/PressFocus)//PRESSFOCUS_20190511LUK_350/1905112319/Credit:Laskowski/PressFocus/SIPA/1905112323

ФОТО: Laskowski/PressFocus/SIPA / Laskowski/PressFocus/SIPA

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко сравнил себя с американским форвардом Джеком Хьюзом. Оба хоккеиста являются фаворитами предстоящего драфта НХЛ.

«У нас много общего. Мы оба техничны. У него хорошее катание, он отлично катит. В остальном мы на равных. У каждого клуба есть свои потребности и предпочтения. Джек — очень талантливый хоккеист, и он отлично владеет коньками. Это всё, что я могу сказать. Что касается меня, то я хорошо играю в атаке, могу забить, создать голевой момент, подержать шайбу. Считаю, что в этом заключаются мои сильные стороны. Надеюсь, что готов к НХЛ. Но в любом случае мне ещё надо работать, чтобы стать сильнее и быстрее в углах. Я знаю, что могу работать с шайбой, но и в этой области я должен прибавить.

Пять лет назад мне поставили диагноз — диабет и целиакию, организм не способен потреблять глютен, но врачи тогда сказали, что я могу заниматься спортом. И сейчас нет никаких ограничений. Это никак не влияет на мою игру, и я даже не думаю об этом», — приводит слова Какко championat.com.

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