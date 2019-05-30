Картина дня: вопрос о закрытии Лаагна-теэ, ЧП в цеху Tallegg и масштабный рейд по всей Эстонии

Из-за съемок голливудского фильма Лаагна-теэ могут закрыть на месяц

Международная кинокомпания Warner Bros изъявила желание снимать этим летом свой новый фильм на Лаагна-теэ в Таллинне, что привело бы к закрытию на месяц важной транспортной артерии в Ласнамяэ. Читать далее...

Фото: в цеху Tallegg лопнула труба с аммиаком, эвакуированы несколько сотен человек

На расположенном в Табасалу производстве концерна мясной промышленности HKScan Estonia лопнула аммиачная труба, примерно 200 человек были эвакуированы. Читать далее...

Пенсии, здравоохранение, оборона: расходы госбюджета вырастут на 300 млн евро

Расходы госбюджета на 2020 год примерно на 300 млн евро превышают расходы в госбюджете на этот год, около половины увеличения связано с ростом пенсий. Читать далее...

Полиция проводит масштабный рейд по всей Эстонии

В четверг полицейские по всей Эстонии проводят рейд по выявлению водителей, использующих мобильные телефоны за рулем, кроме того, внимание обращается на использование ремней безопасности. Читать далее...

Фото и видео: у торгового центра Kristiine полыхал автомобиль

Читателю Postimees удалось заснять, как сегодня утром недалеко от торгового центра Kristiine полыхал автомобиль. Читать далее...

Осторожно, угонщики! На этот тип автомобилей открыли охоту

За последнюю неделю в полицию поступило несколько сообщений об угонах или о попытках угонов новых автомобилей. Полиция рекомендует сообщать о подозрительной деятельности при первой возможности. Читать далее...

В Будапеште перевернулся катер с туристами: семеро погибших, множество пропавших без вести

В Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 человека. По последним данным, семь человек погибли, продолжаются поиски еще 19 человек. Читать далее...

"Покойся с миром": жители Эстонии в знак протеста устроили похороны на Тоомпеа

Сегодня перед домом Стенбока студенты Эстонской молодежной академии наук произнесли траурную речь в знак прощания с эстонской наукой. Публикуем текст в полном объеме. Читать далее...

Хитрый трюк: эстонские производители пива придумали, как обойти запрет государства