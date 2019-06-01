Вс, 2.06.2019
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  • Пропавший в Пярну 80-летний мужчина нашелся

Пропавший в Пярну 80-летний мужчина нашелся

Полиция просит помощи в поисках 80-летнего Йое.

ФОТО: Lääne prefektuur

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что, начиная с раннего утра 31 мая пропал 80-летний Йоэ, который ушел из дома, что расположен в Пярну в Kuldne Kodu.

Так как у мужчины проблемы со здоровьем, то у него на руке есть цепочка с его личными данными. Сообщалось, что Йоэ может передвигаться пешком или на автобусе, в городе или рядом с городом.

Сегодня около 15.00 пресс-служба полиции сообщила, что Йоэ найден и с ним все в порядке. Двое наблюдательных молодых людей заметили его неподалеку от Пярнуского аэропорта и сообщили в полицию.

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