Сб, 1.06.2019
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Стекло разлетелось: девочка из России упала с балкона отеля в Турции

ФОТО: Facebook/Владислав Копица

Маленькая девочка из России 29 мая упала с балкона турецкого отеля. Ее отец Владислав Копица рассказал телеканалу «360», что с девочкой сейчас все в порядке, переломов нет, но она повредила подбородок и шею. 

По словам туриста, его дочь вышла на балкон ресторана, который находится на втором этаже гостиницы, и облокотилась на стекло. Когда она начала отходить от него, стекло лопнуло. "Дочка приземлилась между бордюром и металлической лестницей. Ей разрезало разбитым стеклом нижнюю часть подбородка, под левой рукой все порезало", — сообщил отец пострадавшей.

Девочку отвезли в больницу, где ей оказали первую помощь. Отель за все заплатил, так как была страховка.

В качестве компенсации семье предложили ужин в ресторане и беседку на берегу моря. Копица возмутился этим предложением, однако руководство отеля предупредило, что в случае подачи заявления в суд со стороны россиян, они тоже подадут в суд за несоблюдение мер безопасности.

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