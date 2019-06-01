Стекло разлетелось: девочка из России упала с балкона отеля в Турции

По словам туриста, его дочь вышла на балкон ресторана, который находится на втором этаже гостиницы, и облокотилась на стекло. Когда она начала отходить от него, стекло лопнуло. "Дочка приземлилась между бордюром и металлической лестницей. Ей разрезало разбитым стеклом нижнюю часть подбородка, под левой рукой все порезало", — сообщил отец пострадавшей.

Девочку отвезли в больницу, где ей оказали первую помощь. Отель за все заплатил, так как была страховка.