Эстонские бадминтонистки выиграли этап Кубка Европы

Эстонские спортсменки, посеянные под первым номером, без проблем дошли до полуфинала, разгромив польских и шотландских бадминтонисток. В полуфинале нашей паре сопротивление оказали немецкие спортсменки Леона Михальски и Тук Ньен - 21:16, 18:21, 21:11.

В финале Марран и Рюйтель сражались с молодыми шведками Эдит Урелл и Сесилией Ванг. Борьба получилось только в первой партии, а далее наши спортсменки без проблем добились победы в финальном поединке: 22:20, 21:9.